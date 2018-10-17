臺灣文化日蔣渭水悠遊卡隆重發行　義美推商品折扣共襄盛舉

（台灣英文新聞／劉怡均、施家恩 台北採訪報導）今（17）日是臺灣文化日，也是臺灣文化協會創立97周年，蔣渭水文化基金會與悠遊卡公司共同宣布發行限量「臺灣新文化運動之父蔣渭水紀念悠遊卡」，將蔣渭水代表的臺灣第一波新文化運動的精神，透過每一張悠遊卡傳承及傳播出去。

1920年代蔣渭水陸續在大稻埕發行台灣人第一份報紙臺灣民報，成立了第一個政黨台灣民眾黨、第一個總工會台灣工友總聯盟，激盪起新文化、民主、自由、人權的浪潮，開創了臺灣維新的新時代，被當時的時台灣人稱為｢文化頭｣，甚至於稱為｢台灣人的救主｣。

為感念蔣渭水對臺灣文化及民族自覺的貢獻，文化協會創立日（10月17日）在2001年被政府訂為｢台灣文化日｣，蔣渭水文化基金會與悠遊卡公司選擇今日發行蔣渭水紀念卡，具有深厚歷史與人文意義。

悠遊卡公司表示，蔣渭水悠遊卡一套二張，限量發行1000套，一款為Q版，蔣渭水騎UBIKE悠遊臺北，另一款則是融合蔣渭水一生事蹟與精神的油彩畫，限量公益發行，深具使用與收藏價值。此紀念悠遊卡並不直接販售，而是民眾捐款1000元給蔣渭水文化基金會才能獲取，也可以參加基金會推出的有趣活動「我想對蔣渭水說的話」，邀請大家在50字內，表達對蔣渭水的感謝或是懷念之情等，更多活動詳情請上臉書查詢。

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義美食品為同慶這個別具意義的日子，自10月17日起至10月31日於義美食品全國門市舉辦慶祝活動，選擇了1945年前的「懷舊義美好商品系列」、2010年後的「義美優質重點商品」促銷折扣。「懷舊義美好商品」：牛奶糖系列、煎餅系列、紅龜/麵粿品系列、綠豆糕/綠豆潤系列、名點系列、芝麻禮餅系列、鳳梨酥系列多項商品79折；「義美優質重點商品」：義美生機真甘醇、紅/黑豆茶、無添加亞硝酸鹽的熟香腸、義美示範廚房醬料及新上市的三醬三麵等商品特別折扣。

義美食品還表示，購買滿2,000元還贈送蔣渭水基金會及悠遊卡特別合作的台灣文化日蔣渭水紀念悠遊卡乙張。