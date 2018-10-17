美國務院副助卿訪臺　將出席臺美合辦工作坊

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部、美國在臺協會及臺灣民主基金會將於週四（18）舉辦為期兩天的培養媒體識讀工作坊，美國國務院主管民主、人權暨勞工議題的副助卿巴斯比也將代表美方專程來臺出席此次活動。

此次「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊也是臺灣與美國在2015年達成全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework）協議後，首次針對媒體識讀議題合辦的國際訓練計畫，估計將有來自印太地區的12國媒體人士、學者專家，以及官員來到臺北參訓。

根據外交部，社群媒體及通訊軟體已成為網路時代資訊傳播的重要管道，但也使得無法認證來源、系統性及來自特定國家背景的不實消息更容易傳播。臺美合作共同舉辦培養媒體識讀工作坊，除邀集各國專家透過經驗交流，共同防範假消息破壞各國社會穩定的問題外，也期盼展現臺灣與美國攜手保障言論自由及民主體制的決心。

美國在臺協會（American Institute in Taiwan）則表示，國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）於10月16日至21日訪問臺灣，期間除了出席培養媒體識讀工作坊，他也將與數名臺灣資深官員、學者和公民社會的領袖會面。

美國在臺協會提及，巴斯比自2013年起擔任美國國務院民主、人權和勞工事務局的副助卿，負責監管民主、人權和勞工事務局在非洲、東亞及太平洋、多邊和全球事務處的工作，包括美國在聯合國人權事務的參與、障礙者權利、LGBTI 團體的權利、網路自由、商業與人權，以及國際勞工事務等。在此之前，巴斯比也曾於2009年至2011年擔任白宮國家安全委員會的人權事務主任。

外交部也指出，過去三年來，臺美全球合作暨訓練架構已就公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源效率，以及電子商務等議題辦理13場國際訓練研習活動，共計已邀請印太地區33個國家逾240位代表來臺參與。未來雙方將持續就國際社會共同關注的議題合作，共同為增進人類福祉及區域的繁榮發展而努力。