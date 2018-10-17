臺申請參與INTERPOL大會　美國務院重申支持

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國刑事警察局日前致函國際刑警組織，申請以觀察員身份出席今年大會，而美國國務院也在稍後重申，支持臺灣有意義參與包括國際刑警組織在內的國際組織。

第87屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將在11月16日至21日於阿拉伯聯合大公國杜拜召開。內政部警政署刑事局局長蔡蒼柏上（9）月致函國際刑警組織秘書長Jürgen Stock，申請以觀察員身分出席大會，並盼臺灣能有意義參與該組織的會議、機制及相關活動。

對此，美國國務院發言人向《中央社》表示，美國支持臺灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持臺灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，包括國際民航組織（ICAO）及世界衛生組織（WHO）等。

該名發言人也重申，美國支持臺灣在面對全球挑戰時，尋求擴大自身已相當顯著的貢獻，並提及臺灣是民主的成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界上一股良善力量。

國際刑警組織成立於1923年，現有192個會員國，是僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，為全球最大打擊與防制犯罪之警察合作平臺。臺灣於1984年中國申請入會後，即被迫退出該組織，該組織目前與我國間無任何直接接觸。