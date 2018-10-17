秋冬為腦中風好發期 三高患者風險高2倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）秋冬更迭之際，氣候冷暖不定，正是腦中風發作的高風險期；根據衛福部2017年統計，平均每44分鐘就有1人死於腦中風。其實，9成的腦中風能透過危險因子管理得以有效預防，且發病後掌握黃金治療3小時，更能大大降低腦中風死亡與失能的風險。

國健署結合台灣神經學學會、台灣腦中風學會資源，共同推廣中風口訣FAST(FACE、ARM、SPEECH、TIME)中文化：「臨微不亂」，方便民眾記憶、判斷，在發現急性中風症狀時，能立即或協助他人就醫，爭取黃金治療3小時：

「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側舉不起手腳 (ARM)。

「微」笑也困難：臉部表情不對稱，或嘴角歪斜 (FACE)。

講話「不」清楚：口齒不清或無法表達(SPEECH)。

別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫(TIME)。

腦中風的高危險族群除了高齡和遺傳外，也與三高及生活飲食型態息息相關：三高患者發生中風的風險約為一般民眾的2倍，務必遵從醫囑規律檢查與用藥、養成天天量血壓的習慣。此外，腦中風也與心律不整或其它心臟疾病有關，應尋求醫療專業建議或治療。

在生活習慣方面，戒菸、節酒、健康吃、規律動、控體重(BMI)、好睡眠，不僅讓人遠離腦中風的威脅，也是杜絕其他慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

更重要的是切勿輕信網路流傳的中風放血、吃香蕉皮治療高血壓等偏方。若發現有小中風的情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要迅速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。