(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)湯淺博在日本《產經新聞》發佈時評，引述美國學者裴敏欣（Minxin Pei）的説法，認為中國將步上蘇聯瓦解的後塵。來看看他怎麽說。

時評回顧，冷戰剛開始時，各方曾看好蘇聯，甚至認為該國會在不久後，超越美國，因為：當時共產主義深植歐洲；蘇聯經濟成長率和今日中國相同，大約每年6%；蘇聯擁有大量軍人；核戰鬥力超越美國；蘇聯對東歐援助快速增加。

不過，時評寫道，當時蘇聯體系貪污腐敗橫行，就像今日台灣某個鄰國一樣，統計數據常造假，並在最後邁向解體的結局。

時評説明，1991年蘇聯解體時，中國共産黨感到相當震撼，並仔細研究其背後原因，發現問題在經濟。因此，中國便以強化經濟能力為目標，快速提升GDP。

然而，時評引述裴敏欣説法，表示中國不改革國有企業，導致國内債務不斷升高，且快速的人口高齡化，也成為未來的隱憂。另外，中國還欠缺一邊與美國進行軍擴競爭，一邊保持經濟成長的可行方法。

裴敏欣表示，當年蘇聯被捲入耗費高額軍事支出的爭端，導致財政困境。而中國也不斷增強軍事能力，導致軍事支出成長率，經常性高於經濟成長率。不過，裴敏欣警告，無論軍事力再怎麽強，若沒有經濟體力在背後撐腰，一切都是白談，並警告若美中進入新冷戰，中國難保不會步上蘇聯的後塵：崩潰性經濟破滅。

裴敏欣補充，當年蘇聯對外國投入過多資金及資源，但未能妥善管理，造成營運失敗，而中國也用一帶一路計劃，不斷對小國投入資金，累積不良債權。

他承認，就算這些小國到後真的還不出錢，中國也可以要求割走關鍵軍事經濟用地，來作為補償。詳細請看斯里蘭卡的例子。但裴敏欣認為，若這種情況不斷增加，中國還是可能像當年蘇聯一樣，苦於大量壞債。

最後，時評介紹，裴敏欣大膽表示，雖然美中冷戰才剛開始，但中國已經步上失敗的軌道。

日媒時評：中國已步上蘇聯失敗軌道