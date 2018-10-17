臺灣文化日175館所免費參觀　鄭麗君邀大家「說臺灣的故事」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）今（17）日是臺灣文化日，政府部門串連各縣市政府，於17日免費開放民眾參觀全臺共175個藝文館所，並辦理多場藝文活動。文化部長鄭麗君也表示，期盼大家傳承臺灣文化日的精神，一起訴說臺灣的故事。

根據文化部新聞稿，今年聯合了教育部、客委會、故宮博物院，以及各縣市政府等，於17日當日免費開放民眾參觀包括臺北市草山行館、臺中霧峰林家宮保第園區、高雄市立美術館及花蓮市松園別館等175個館所，並辦理多場主題活動，讓民眾一同體會臺灣文化的生命力。

文化部長鄭麗君表示，期盼傳承臺灣文化日的精神，想像21世紀的臺灣文化總體營造，透過政府建構支持體系，支持民間文化力的發展，追求以文化提升臺灣，用文化在世界史上寫下臺灣人在21世紀的定義，「一起說臺灣的故事。」

文化部表示，今日也安排多場主題活動，包括臺灣文學館辦理臺灣文化日影展、臺灣歷史博物館辦理臺灣文化協會系列出版計畫成果展、臺灣交響樂團則是辦理臺灣文化日音樂會。

文化部指出，各地方政府也響應臺灣文化日，規劃辦理各項藝文活動，例如彰化縣辦理新劇藝術節及走讀文學城市等。另外，民間團體包含臺灣文學學會、蔣渭水文化基金會、臺灣北社，以及阿罩霧文化基金會等民間團體，亦辦理相關活動，希望透過論壇、音樂會、研習營及變裝遊行等活動，帶領民眾認識臺灣文化。

1921年10月17日，林獻堂、蔡惠如、林幼春、蔣渭水、吳海水、蔡培火、賴和等人，在臺北市靜修女中召開以文化啟蒙為宗旨的臺灣文化協會創立大會，並在《臺灣文化協會旨趣書》中宣示，「臺灣文化協會，以謀提升臺灣文化為宗旨。」盼透過在各地成立讀報社，舉辦通俗講習會、夏季學校、文化講演會，並且組織電影隊、美臺團等宣傳新思潮、新觀念。

自2016年起，文化部辦理臺灣文化日活動，藉由不同的主題，讓民眾了解臺灣文化協會精神的時代意義。今年特別以「說臺灣的故事」為主軸，誠摯邀請全國民眾參與臺灣文化日系列活動，一起延續臺灣文化協會的精神，認識臺灣文化，透過自己的方式，說臺灣的故事。更多活動詳情請見活動官網。