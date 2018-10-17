WEF全球競爭力 台灣全球第13亞太第4

（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）台灣創新表現在國際上受矚目，根據世界經濟論壇最新調查報告，台灣的創新能力亞洲最強、全球第4大，報告並把台灣與德國、美國、瑞士列為全球4個「超級創新者」。

世界經濟論壇（WEF）今天公布「2018年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2018），在140個受評比國家及地區中，全球前3強為美國、新加坡及德國，台灣排名第13，在亞太是第4強，僅次於新加坡、日本、香港，領先澳洲、韓國及中國。

在今年評比中，WEF重新組合評比項目與標準，稱之為4.0版指標，在4大類別「有利環境」（Enabling Environment）、「人力資本」（Human Capital）、「市場」（Markets）及「創新生態系統」（Innovation Ecosystem）4大類別下，又有12項支柱。

這12個支柱是「制度」、「基礎建設」、「資通訊普及度」、「總體經濟穩定度」、「健康」、「工作技能」、「產品市場」、「勞動市場」、「金融體系」、「市場規模」、「企業動能」與「創新能力」。

其中台灣在「創新能力」上表現傑出，總得分80.8，拿下亞洲第一、全球第4強的亮眼成績。

世界經濟論壇說明，創新能力在今年4.0的評比上，全球評比的中位數為36分（滿分100分），高達3/4的國家得分為50或更低，是上述12個支柱裡平均表現最差的一項。

不過，WEF強調，這次調查顯示能成為創新中心的國家不多，但卻有4個國家得分高於80分，德國、美國、瑞士和台灣可說是全球4個「超級創新者」（super innovators）。

世界經濟論壇表示，全球經濟正在改變，對成長的驅動力方面，創新及靈活正成為關鍵因素，但創新是一個複雜的過程，從一開始產生想法，其中只有少數產品能被商業化，但世界上的創新強國不多，顯見未來還有很大發展空間。（編輯：林憬屏）1071017