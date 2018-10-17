財報穩信心 美股大漲547點創半年最佳表現

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美股今天在財報利多加持下勁揚，道瓊工業指數大漲547點，創半年多來最佳單日表現。隨著投資人信心回穩，科技與金融股率領大盤上攻，收復上週大跌的部分失土。

道瓊工業指數30檔成分股全數收紅，終場上漲547.87點，漲幅2.17%，收在25798.42點。標準普爾500指數攀漲2.15%，收在2809.92點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚2.89%，收在7645.49點。

近期不振的高成長股逆勢反彈，帶動3大指數改寫3月以來最大單日漲幅。小型股也表現不俗，羅素2000指數彈漲2.8%，締造2016年11月9日以來最佳單日表現。

今天科技股表現特別亮麗，臉書（Facebook）與亞馬遜（Amazon.com）股價分別勁揚3.4%，微軟（Microsoft）上漲3.2%，蘋果（Apple）與Google母公司Alphabet漲幅也都超過2.2%。

與此同時，陸續出爐的企業財報提振投資人信心，拉抬金融股表現。摩根士丹利（Morgan Stanley）與高盛集團（Goldman Sachs）盤前公布業績優於預期，股價分別大漲5.7%與3%。

美股收盤後，投資人持續聚焦企業財報，影音串流業者Netflix公布季報顯示獲利優於市場預期，全球訂戶增加696萬人，盤後股價飆漲逾15%。Netflix是今年表現最棒的科技飆股之一，7月公布的業績令投資人失望後，最新財報有助提振信心。

道瓊指數上週曾在2天內崩跌逾1300點，12日與今天勁揚後，已從上週最低點反彈超過4.5%。

華爾街日報報導，隨著美債殖利率飆升與科技股大跌，美股進入10月後大幅震盪，投資人備受煎熬。美股近期雖拉回整理，不少投資人仍認為美國經濟依舊繁榮，有助延續長達9年半的多頭行情。

優異的企業財報與經濟數據令投資人安心不少。高盛與摩根士丹利受惠交易大增，第3季獲利雙位數成長。勞工部最新數據顯示，美國職缺量比積極求職的失業人口多出90.2萬，創歷來最大差距。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）私人財富管理投資長唐納畢迪恩（Dave Donabedian）表示，隨著利率持續攀升，投資人可能要面對更劇烈的股市波動，但明年企業獲利有望穩健成長，美股估值仍在合理範圍，有助支撐盤勢。（編輯：陳政一）1071017