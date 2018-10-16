S HOTEL全新打造 露台花園浪漫開幕

當菲力普∙史塔克設計的S HOTEL 遇到了法國最浪漫的香檳－PERRIER JOUET, 兩者激盪出璀璨迷人的露台花園『S TERRACE GARDEN by PERRIER JOUET』 !甫於10月5日上周五小周末之夜S HOTEL在全新打造，盛大開幕的「S TERRACE GARDEN」舉辦VIP盛夜派對，蒞臨賓客湧進近300位，將現場擠得水洩不通，每位貴賓入場都提供法式花環，配戴在手上， 從進場就感受浪漫氛圍。企業名人、潮男雅痞、名媛辣妹皆華麗變身，沉浸在蕾絲與花朵浪漫妝點之中。

S HOTEL董事長汪小菲當晚化身法國貴族現身，其他名人貴賓如台灣保樂力加業務總監蔣力，更為此次品牌贊助商，另外雲朗觀光集團辜健一、ICRT總經理Tim Berge、名作家劉軒等等皆前來共襄盛舉，汪董及貴賓們接力倒香檳塔來揭開開幕儀式。現場的音樂、美酒、燭光讓每位賓客都感受到 S TERRACE GARDEN by PERRIER JOUET 的無限魅力…頓時讓人忘記城市的喧囂 , 相信從即刻起 S TERRACE GARDEN 必將成為時尚名人、 潮人、 網美朝聖打卡的聖地。

汪小菲致開幕歡迎詞，開口即表示：「請不要叫我董事長，叫我小菲就好…」正如S HOTEL酒店理念名如其人，汪小菲給人總是時尚雅痞、擁有高品味卻又溫暖親切，平易近人，汪小菲也指出：「這次全新改造的S TERRACE GARDEN，整體風格等皆以輕奢法式國浪漫元素為設計主題，符合各族群品味更不失年輕時尚及熱情浪漫氛圍，並特別設置了白色鞦韆, 必成為社群拍照打卡聖地, S HOTEL希望帶給各位賓客有如家的自在愜意感覺。」，席間汪小菲還親自為現場貴賓倒香檳…充分展現讓人賓至如歸的親和力。