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中油放眼印尼市場 擬投資2千億造輕油裂解廠

專家警告，與東協國家進行投資合作，恐面臨中國壓力

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/10/16 20:53
台灣中油董事長戴謙(右)與印尼Pertamina董事長Nicke簽署投資架構協定（圖／中油）

台灣中油董事長戴謙(右)與印尼Pertamina董事長Nicke簽署投資架構協定（圖／中油）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中油今（16）日證實，已於11日與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區架構協定」，將投資65億美元（約新台幣2,000億元）在印尼興建輕油裂解廠及石化下游工廠。

中油表示，印尼國營企業部於11日在峇里島舉辦印尼投資論壇（Indonesia Investment Forum 2018），當日與各國國際機構共簽署21項大型合作計畫，其中就包括了中油的這項投資計畫，預計每年可產100萬噸乙烯。

中油指出，印尼擁2.6億人口，石化產品需求將進入快速成長期，且印尼政府為鼓勵及發展石化產業，已於今年修訂獎勵投資規定，如本案之大型石化投資計畫（金額大於新台幣640億元），可享前20年100%及後2年50%之營所稅減免。中油相信，在印尼投資石化園區極具產業發展潛力。

依據協定，雙方將共同委聘國際顧問公司協助進行石化園區可行性評估。中油已著手組成台灣與國際石化團隊，共赴印尼評估設廠，拓展國際布局。

然而，媒體引述中央大學管理講座教授梁啟源評論，指台灣企業在東南亞投資，須注意兩大風險。首先，台灣在東協的自由貿易協定（FTA）覆蓋率低，關稅缺乏競爭優勢，投資計畫恐被競爭對手搶走。再者，在中國壓力下，東協國家與台灣的合作方案恐面臨變數。
中油
裂解廠
Pertamina

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