「UMAJI 遊．買．集」APP 正式上市

行動支付獨享85折 掃碼驗票快速通行

10/16交通部張政源政次偕同中華電信謝繼茂總經理召開「UMAJI 遊．買．集」APP 正式上市記者會，宣布交通部與中華電信合作開發、營運一款結合「大數據分析」、「智慧交通」與「行動支付」等功能的旅行服務APP正式上路。

「UMAJI 遊．買．集」運用行動支付串聯智慧交通，結合生活資訊，讓行動生活更便捷與更有樂趣，目前服務範圍鎖定雙北及宜蘭，整合國五即時路況及跨運具交通訊息，提供公共運輸及私人運具旅行建議，期待能夠透過善用資訊與優惠的引導，協助紓緩長期困擾國人的國五交通壅塞課題。

十大亮點、百家優惠、牽手同行

交通部張政次表示交通行動服務是透過手機行動裝置將片段的大眾交通運具加以整合，提供方便無縫的查詢、購票及搭乘服務。有了「UMAJI 遊．買．集」APP，希望透過手機或行動裝置將片段的交通運具加以整合，提供方便無縫的服務，鼓勵民眾多使用大眾運輸工具。把民眾在交通上經常會使用到的即時路況查詢，客運搭乘規劃、訂位、付費、取票及上車驗票，乃至生活點數轉換優惠等繁瑣的跨網站、跨平台操作，在UMAJI APP上可以ㄧ次搞定。

張政次表示，「UMAJI 遊．買．集」APP是亞洲領先的整合跨運具旅運規劃、行動支付及線上驗證APP平臺， UMAJI明年將擴充為中英日韓多國語系，透過多語化服務讓國際自由行旅客可以更容易親近國內各具特色的魅力景點。後續更會擴大整合高鐵、台鐵、捷運套票、地區公路客運與市公車、計程車，乃至租車等共享運具，服務範圍將逐步推展至全臺灣。

「UMAJI 遊．買．集」App推出十大亮點服務(註1)，包括「行程規劃」整合了跨運具資訊和電信大數據，快速找到最佳路徑方案，讓行程省時又省錢，「旅遊商城」匯合線上行動付款與手機掃描QR CODE即可上車，既環保又便利，「隨行秘書」行前、行中貼心提醒即時路況，可以隨時針對路況做行程調整以避開壅塞時段，此外，更精心規劃「達人推薦」行程，串聯雙北、宜蘭百大合作業者，整合了食、宿、遊、購、行等專屬優惠(註2)。

結合交通運輸、旅遊規劃

即日起至11/30止，透過UMAJI APP行動支付購買國五客運電子票券，除享85折優惠票價外，還可以再使用中華電信Hami Point點數折抵票價，每次最高可折扣票價50%！持手機QR CODE掃碼上車時，在國五客運台北轉運站、市府轉運站開放尊榮專屬通道，逢週五、週六離峰上車，現場隨機加送小禮物！謝總經理更為「UMAJI 遊．買．集」上市活動送上大禮，活動期間中華電信將加碼推出【Hami Point百萬送】(註3)，除了用「點」聰明兌換車票外，邀請會員拉好友一起來賺點數，不管是推薦人或是被推薦人只要驗證通過，都可以獲得額外點數。

UMAJI 也是旅遊業者的行銷平台，透過UMAJI可以讓民眾多多認識旅途中的優惠商家資訊。經過訪談地方觀光業者需求，業者普遍表示自由行是目前個性化旅遊的潮流，臺灣應朝向多吸引自由行客源方向努力，非常期待有ㄧ個APP能串聯食宿遊購店家與交通資訊，讓旅客自由行化繁為簡，UMAJI就是業者期待已久的多元整合資訊平台，為了讓在地行程更具趣味，這次配合服務上市，業者也推出多個闖關任務實境化體驗，還有會員獨享特約商店超值優惠(註4)。

謝總經理表示未來中華電信將會持續努力優化UMAJI，帶給民眾數位交通生活新體驗，也會整合行動支付、網路銀行、大數據分析等數位金融新科技，結合線上線下個人化與智慧商圈應用，全面發展新型態的數位行動生活應用。

照片由中華電信提供