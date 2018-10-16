MOD推「NBA專區」你的主場由你做主

全球籃球迷引頸期盼的NBA即將開打，正式比賽將於10/17(三)熱血登場，首戰由「波士頓塞爾提克」、「費城76人」拉開序幕，精彩賽事將由中華電信MOD攜手愛爾達全程轉播。中華電信MOD為廣大球迷推出「NBA專區」，搭配最受喜愛追蹤功能及數據戰況分析，讓MOD用戶享受專屬的「主場優勢」，掌握NBA賽事就看MOD。

「NBA專區」酷炫功能：追蹤球星、專業數據分析、主頁客製化

中華電信繼世足、亞運之後，再次推出「NBA專區」讓球迷爽追球賽。延續MOD轉播世足賽備受球迷喜愛的獨家Hashtag(#號追踪標籤)功能，想要關注喜愛的球隊或球星，只要輕鬆按下追蹤鍵，就可以看到喜愛的球隊、球員的賽程、精華影片和比賽資訊，隨時掌握賽事動態。

喜歡研究各隊戰績排名及球員數據的球迷有福了！「NBA專區」將提供球迷最詳盡的數據資料，輕鬆掌握今日誰大三元、單場破記錄得主，觀看賽事更帶勁。此外MOD加碼推出「專區主頁客製化」，選你支持的球隊改變背景，展現自己的隊伍色彩，化身球迷個人主場SHOW，MOD讓你一打開電視，就熱血沸騰！

MOD多螢觀看、回看功能讓你不錯過精彩籃球決鬥

本次NBA比賽時間多為台灣早上時段，體貼上班族及學生要上班上課，MOD貼心提供多螢觀看服務，只需下載MOD APP與機上盒配對，就能用手機、平板觀看賽事轉播，讓你不論身在何處，精彩賽事不漏看。此外MOD還提供球迷回看功能，明星球員出神入化的三分球、巔峰世紀對決，讓你想看幾次就看幾次，回味無窮！