富邦證券輔導-軒郁國際股份有限公司 於10月17日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的軒郁國際股份有限公司(6703)將於明日(17日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，該公司成立於民國98年，主要從事自有品牌美妝保養品。該公司係以亞洲國家之膚質所適用的成分及配方為研究基礎，創立以面膜為核心之三大美妝品牌-SEXYLOOK 極美肌、MIRAE 未來美及LUDEYA 露蒂雅，主要銷售產品包括臉部使用之面膜、面霜、精華液、洗卸及防曬等品項。該公司產品除了在7-11、康是美、寶雅等連鎖藥妝通路銷售外，亦透過網路通路包含momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、天貓、Amazon亞馬遜及電子商務平台iQueen (愛女人購物網)等，同時外銷至香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、美國、中國、柬埔寨、印尼、越南、韓國等28個國家。近年來業績與獲利表現均十分出色，預定於10月17日登錄興櫃股票。

近年醫美蔚為風潮，本土化妝品牌趁勢興起，依據經濟部統計，2017 年我國化妝品產業出口額達7.3 億美元，創歷史新高，年增率達13%，以保養品最大宗，主要出口市場為大陸及香港，占比高達56.7%，顯示我國美妝產品的市占率逐步提昇，台灣化妝品品牌商及製造商亦具有絕佳的發展機會。軒郁國際擁有敏銳的市場觸覺及優秀的研發團隊，幾乎每年持續不斷開發出引領面膜市場趨勢的話題商品，從耳掛式雙拉提面膜、黑面膜、酵素面膜、8分鐘速效面膜及生醫級微臻面膜等，一再的為面膜市場掀開新的里程碑，今年度在海外市場開拓及新產品推出的帶動下，預計營收獲利都有機會持續成長，未來發展潛力值得期待。

2017年度，軒郁國際合併營收為8.86億元，每股稅後盈餘為7.95元。2018年上半年營收為4.49億，每股稅後盈餘為6.26元，該公司之經營成效及營收獲利表現十分亮眼。