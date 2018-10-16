Port23魔幻派對結合藝術創作　展現萬聖節的黑色幽默

迎接萬聖節的來臨，Folio Hotel 台北大安館內餐廳「Port23」亦於10/15至10/31期間限定推出「魔幻食客」套餐，並在10/27晚餐和10/28午餐時段舉辦歡樂派對，邀請魔術師、氣球達人和民眾一同變魔術、折氣球，讓味覺到視覺都充滿濃厚的詭趣氣氛！旅館亦結合藝術家蕭筑方系列作品，孩童塗鴉似的隨興創作，為現代人紓發日常生活的內心獨白，展現萬聖節的黑色幽默。

萬聖節也可以很藝術！今年Folio Hotel 台北大安結合富邦藝術基金會，在館內展出藝術家蕭筑方的作品，呼應萬聖節的節慶氛圍，藉塗鴉繪畫體現創作當下的狀態。此次展出的作品都是日常生活的片段畫面，利用簡單線條和大膽配色，傳達現代人的焦慮與不安，呈現詼諧逗趣的畫面元素，黑色幽默的獨特魅力令觀者會心一笑。

餐點方面，Port23「魔幻食客」萬聖節套餐以南瓜為主角，包括開胃前菜「奶油蟹肉培根蘆筍捲蜂蜜芥末醬搭凱薩沙拉」、湯品「南瓜海鮮濃湯」、義大利麵「圓麵搭鮮蝦佐魚軟龍蝦醬汁」，主餐則可挑選「義式香料春雞佐甜椒醬」或「脆煎肋眼牛排佐三色胡椒」，甜點則是香濃鬆綿的「南瓜起司蛋糕」，飲品提供紅白酒或應景的萬聖節特調乙杯，主題餐點每套TWD1,080元，帶民眾從味蕾品嘗萬聖節的魔幻時刻。

「Port23」萬聖節特調從童話故事中找靈感，特製「仙杜瑞拉」和「南瓜馬車」兩款雞尾酒。「仙杜瑞拉」以伏特加、藍柑橘香甜酒為基底，神秘的湛藍色如同施展了魔法的禮服，帶來夢幻的味覺與視覺雙重享受。顏色討喜的「南瓜馬車」，將柳橙汁調和檸檬汁、蘇打水和糖漿，甜美回甘的風味讓不諳酒性的民眾也能一嘗奇幻滋味。

除了感受舌尖上的萬聖節之外，「Port23」更設計「搞怪派對」，由魔術師和氣球達人與用餐民眾同樂。在派對期間，只要向表演者說出魔法咒語「不給糖，就搗蛋」，就能獲得手工造型餅乾乙份。10/27(六) 19:30至20:30的「奇幻魔術秀」，將時空拉到中古時代的歐洲大陸，傳奇魔法師梅林將來到「Port23」沿桌施展幽默風趣的魔術表演，神奇的搞怪巧思讓民眾看得目不轉睛，親身體驗萬聖節的謎幻氣氛。「歡樂氣球趴」則在10/28(日) 13:00至14:00展開，由氣球達人帶領民眾同樂玩派對，看繽紛氣球在巧手下變身創意造型，可愛逗趣的超萌氣球讓大小朋友驚喜不已。



Folio Hotel台北大安結合藝術家蕭筑方作品，展現萬聖節的黑色幽默。



藝術家蕭筑方以詼諧逗趣為元素，傳達現代人的內心獨白。