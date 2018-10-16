挖掘新樂團！「貴人散步」免費戶外演唱會　揪你漫遊台南街頭

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）想聽點不一樣的？由小白兔唱片行攜手九踢文化舉辦的「2018台南城市音樂祭及貴人散步音樂節」（LUCfest），將於台南市中西區登場，規劃戶外演唱會及多場講座，邀請40組國內外樂團演出，並結合台南當地美食、景點規劃遊玩路線，將於11月30日展開自12月2日結束。

小白兔唱片創辦人葉宛青表示，貴人散步音樂節不同 於台灣常見的純演出型音樂祭，而是屬於Showcase形式音樂 節，主要強調產業交流與互動，不打「大咖」牌， 而是藉由選團人的獨具慧眼挑選出知名度不見得高、 卻極具發展潛力的新銳樂團參演。



小白兔唱片創辦人葉宛青慧眼獨具，致力發掘具潛力的樂團（圖/小白兔唱片行）

小白兔唱片行表示，貴人散步音樂節最大宗旨在於「發現」，提供新生代樂團交流以及被發現的平台，例如，台灣樂團《The Fur.》為首屆表演團體之一，其亮眼表現被看見後，受邀至歐洲巡演。

小白兔唱片行表示，首屆邀請到泰國知名歌手Phum Viphurit來台演出，今年他也在演出名單上，並將帶來驚喜，粉絲專頁上也已公布第一及第二波的表演名單，包含台團八十八顆芭樂籽 88balaz、巴塞隆納Cor Blanc、菲律賓Taken by Cars、印尼Rayssa Dynta 等。



台南市政府觀光旅遊局局長王時思（圖/小白兔唱片行）

台南市觀光旅遊局局長王時思表示，台南城市音樂節是一個與城市一同成長的音樂節，可以跟全世界交朋友，12月1日下午將於台南市中西區金華新路，及康樂街口舉辦免費戶外演唱會，邀請台南在地音樂人謝銘祐、歌手Faye、日本東京Moja樂團，台灣超人氣樂團落日飛車、阿美族青年樂團漂流出口等5組歌手演唱。

除了過癮的免費戶外演唱會，活動也串連當地店家及古蹟，王時思說明，今年集結29間台南特色老屋建築舉辦「福爾摩沙串門子」活動，將於音樂節期間免費開放參觀及提供導覽。



首支宣傳影片（影/youtube）

活動首支宣傳影片由台灣歌手雷擎，以及曾獲日籍旅遊作家一青妙推薦的馬路楊擔綱演出，今（16）日也公布第二波宣傳影片，邀請具阿美族血統的漂流出口貝斯手「阿妞」擔任主角，使用多種語言並搭配全美戲院宣傳車，號召大家一起參加音樂節。

樂迷在發現新聲音的同時，樂團也有機會與伯樂相遇！為期3日的貴人散步音樂節，規劃超過10場音樂表演、8場國際音樂論壇，共40多組國內外樂團共襄盛舉，力邀世界知名音樂廠牌、音樂節選團人、巡演經紀人、以及媒體來台交流。



台南餐廳小聚‧Stammtisch也為實體售票據點之一（圖/小聚）

此外，主辦單位還精心製作「2018LUCfest貴人散步音 樂節散步地圖」，希望大家來到台南不只是走馬看花，而是善用此google地圖，沿著散步路徑走訪台南重要觀光地標外， 也可以順道發掘多間特色旅店，以及可能連當地人都不知道的隱藏版趣味小店，和Ta inan Style小吃，讓大家盡情發現台南。

主辦單位也與台南飯店業者合作推出優惠，凡於10月31日前訂房及購買早鳥票者，即有機會享有住宿低於7折優惠。另外，粉絲專頁上也推出好康活動，更多詳情請上官網查詢。