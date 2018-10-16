初戀的滋味！台早期經典文藝電影　將於星國懷舊播放

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣經典電影將前往新加坡藝文交流，新加坡電影院即將播放5部台灣早期電影，讓星國朋友透過影像畫面，能更了解台灣在1970年代經濟起飛時的社會文化。

中央社報導，新加坡國泰戲院預定10月下旬播放1977年的「我是一片雲」、1979年的「秋蓮」、1978年的「月朦朧鳥朦朧」、1979年的「春寒」，以及1979年的「雁兒在林梢」。

國家電影中心國際組組長陳姿蓉昨（15）日接受中央社訪問時表示，播映台灣早期經典電影。為配合政府推動新南向政策，希望除了著力於文化推廣之外，也同時側重提升電影產業，國影中心今年首度與藝術院線合作，在國泰戲院放映台灣早期的經典文藝愛情電影。

陳姿蓉指出，這些電影都是台灣非常經典的文藝愛情片，也可以讓新加坡或在新加坡工作的東協國家朋友，了解台灣當年的社會氛圍。

陳姿蓉以「春寒」、「秋蓮」、為例，說明這是由台灣家喻戶曉的藝人鳳飛飛主演的電影，「春寒」也是鳳飛飛首部大銀幕處女作。

其中，鳳飛飛演唱的「春寒」主題曲「春寒」、「沒有泥土那有花」，以及「秋蓮」主題曲「又見秋蓮」均膾炙人口，紅遍星馬。

陳姿蓉強調，今年希望透過與新加坡藝術院線合作，讓星馬地區朋友能欣賞，並回味台灣電影史中的重要系列作品，奠定台灣電影文化與產業在華人電影圈或世界電影界的地位。