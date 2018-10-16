有機商店鏈結世界　打造具國際競爭力的品牌

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）知名有機連鎖通路里仁公司今(16)日與加拿大駐台辦事處代表芮喬丹，為即將前往加拿大設廠的穀物食品大廠鈺統公司見證，期望該公司以台灣優越的加工技術，打造具國際競爭力的品牌。

里仁公司副總經理韓敬白表示，里仁期許將成功經驗拓展至世界各地，結合當地特有的原料、農友及供應商與台灣優質廠商合作，拓展國際版圖，帶動全球有機產業永續發展，提供全世界消費者更多元優質的選擇。

韓敬白說，今年適逢里仁深耕加拿大第六年，欣見鈺統公司在里仁理念的帶動，以及誠信產業鏈的經驗鼓勵下，跨出至加拿大投資設廠的第一步，獲得了加拿大農業及農業食品部、加拿大駐台北貿易辦事處與愛德華王子島省政府的大力支持。

加拿大新任駐台代表芮喬丹(Jordan Reeves)表示，此次是二度派駐台灣，很歡喜參與里仁20周年慶，讚嘆里仁在短短20年已成為台灣第一大有機連鎖通路店，並和加拿大政府建立了良好的夥伴關係。

芮喬丹代表說，加拿大農產品出口到台灣在2017年刷新紀錄達3.2億加幣，比前一年成長22%。過去幾年來，里仁串聯產銷消的商業推動模式，以及加拿大政府致力於環保與食品安全下提供的高品質特色農產，帶動台灣消費者支持愛用，對此深表肯定與感謝。

鈺統公司董事長謝日鑫表示，此次，鈺統公司至加拿大投資設廠，將運用加國優質氣候及環境所生產出的特有農產品，結合台灣中小企業優質多元的加工技術，發展出獨特的加國風味食品，創新加拿大優質品牌行銷國際，嘉惠更廣泛的消費大眾。

▲活動合影。(照片由里仁公司提供)