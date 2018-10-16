米德偉：新南向政策保障台灣民主

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國全國民主國際事務研究會總裁米德偉，日前針對台灣新南向政策表示，其為能讓台灣在國際社會擁有一席之地，是保障台灣民主的方式之一。

中央社報導，米德偉（Derek Mitchell）曾任美國駐緬甸大使、全國民主國際事務研究會（National Democratic Institute），於華府台灣民主活力的研討會上，談及美國該如何保護台灣民主時表示，總統蔡英文的新南向政策是保障台灣民主的方式之一。

米德偉指出，新南向政策包括文化、社會、經濟、科技、教育等各面向，台灣貢獻一己之力同時，也能找到在國際社會的角色，讓國際社會不會忽視台灣的存在。在中國不斷施壓之際，台灣經濟活絡與國際互動，也是保護台灣民主的方式。

米德偉於會後接受訪問時，談到川普政府是否有意重建中國政策時指出，每個政府都會想要調整中國政策。川普政府將中國視為競爭對手，但沒有人願意見到兩大強權不必要的緊張關係，解決問題需要雙方共同努力。

他再次強調，美國應協助台灣發聲，讓台灣能有貢獻的機會。台灣是個民主的島嶼、經濟活絡、人民自由，台灣人應自己決定未來。不論美中面臨什麼雙邊議題，台灣是獨立的一方，不該被任何一方當作工具。

政治大學客座副教授林夏如引述多項民調指出，台灣年輕人的台灣人認同較過去增加，但多半不將中國視為敵人，願意到中國求學、就業，也對兩岸關係抱持較開放的心態，他們認為或許可以走出第三條路。