漫步北中南東生態自然步道　林務局大推這四條

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）還在想假日要上那走走嗎？林務局今年首次參加201 8台灣戶外用品展，特別展出「步道．部道－發現森邊的好朋友」，並在152條步道中挑選出宜蘭南澳、台中和平、嘉義阿里山、台東長濱等4處極具自然資源與人文景觀的步道區域。

▲安通越嶺古道遠眺。（照片來源：林務局）

林務局表示，台灣山林因地形起伏或河川切割等天然環境的隔絕，孕育豐富的自然生態景觀，為提供國人親近美好山林的遊憩環境，自2002年起該局展開推動自然步道系統的規劃與建置，迄今已完成152條步道，這些各具特色的步道串起多樣的生態景緻，在幻化的四季中展現不同的自然風情。

走步道不只是欣賞大自然的風景而已，多數位於原住民族傳統生活領域的古道，歷經林務局多年來整理古道人文歷史資料，以及推廣永續山村工作，已經將自然生態保育與原住民生活文化作了結合，期望透過串聯部落生活體驗和步道自然探索，發展各區獨特又精彩的步道小旅行。

▲鄒族里佳藍色部落圖騰柱地標。(照片來源：林務局)

林務局介紹這北中南東４條具有人文與自然的步道區域：

1. 連通山海浪漫的洄溯之旅：宜蘭南澳地區擁有從海岸、平原、峽谷溪流到森林的多變景觀，同時存有相當完整的泰雅南勢群的文物、音樂、史料、文化生活背景，沿著數百年前中部泰雅族人向北遷徙的南澳古道而行，讓遊客能走入山林幽徑，感受歷史及傳說的足跡。

▲薯榔染布體驗。(照片來源：林務局)

2. 流水彩蝶漫舞眺原鄉森情：台中谷關地區氣溫舒適宜人，多條登山步道無論是提供健行、親子遊程都能有多方的選擇，如斯可巴步道、德芺蘭步道、唐麻丹山步道等。當地除豐富生態資源，尚保留著泰雅文化與日治時期的林業開發遺跡，配合泰雅族傳統文化的復甦及友善農作的推動，可帶來不一樣的山村遊程。

3. 遇見湍流大石壁壯麗風光：里佳部落是阿里山鄒族最偏遠的部落，早期須透過里美避難步道往來山下的山美部落，白天有著無暇綻藍的天空，夜晚有著深藍星空，而以藍色部落聞名，除了到部落體驗豐富有趣的農事體驗、品茗阿里山茶、咖啡，更能感受巨石板大自然的鬼斧神工，深度體驗鄒族原民傳統的生活樣貌。

▲鄒族里佳部落在地農產創意料理。(照片來源：林務局)

4. 海鯨洄唱吟長濱悠悠歲月：安通越嶺古道是海岸山脈與花東縱谷間阿美族人的重要聯絡道路，從台東長濱鄉南竹湖石門橫越海岸山脈嶺線到花東縱谷安通溫泉，是一條具有人文與族群記憶的古道，沿途山林蒼鬱成蔭，可見先人開墾的梯田遺址，至第一觀景台可俯瞰蔚然廣闊的太平洋及長濱漁港，在此可串連部落文化、特色體驗與東海岸蔚藍風光，感受海岸原始森林的魅力。

「201 8台灣戶外用品展」自10月18-21日在台北南港展覽館所舉辦，除介紹豐富的自然生態與周邊山村部落環境資源，還邀請部落親臨活動現場推廣在地精彩的生態旅遊及友善農產品、播放生態影片並舉辦達人講座，歡迎民眾前往一同漫步自然步道，體驗部落山村生活。

▲南竹湖社區白螃蟹圖騰柱。(照片來源：林務局)

展場及索票資訊

(一)地點：2018台灣戶外用品展I830展區。(台北南港展 覽館—台北市南港區經貿二路一號)

(二)時間：2018年10月18日(四)至10月21日(日)上 午10時至下午6時。

(三)免費索票入場：請於2018年10月17日(三)23時59 分前，至下列活動網址登錄索票，每人限登錄1張。

(四)未依前點於活動前完成索票，現場購票規定如下(需出示證件 )：

全票：200元。

優待票：100元(7-12歲及65-79歲參觀者、 持身心障礙手冊者及陪同者一人，需出示證件)。

免票：80歲以上長者及6歲以下兒童免費參觀(需出示證件)。