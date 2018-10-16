台灣尚青！精選文創店家組Fresh Taiwan　曼谷生活美學展17日登場

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）文化部將於17日領軍台灣10家優質文創業者，前往泰國參加「2018曼谷生活美學展」，進軍泰國市場宣傳台灣設計文化。

「2018曼谷生活美學展」（Style Bangkok Fair 2018）為東南亞具指標性的設計與風格展會，「Fresh Taiwan 台灣形象館」已連續5年參加本展會。



（圖/fresh Taiwan）

文化部長鄭麗君表示，期待以此形塑台灣國家品牌，進軍國際市場，展現文化部對臺灣文創產業長期的耕耘和支持，締造讓國際驚豔的成果。

今年參展品牌的挑選，由文化部特邀請泰國知名百貨集團資深總監，及國際文創市場專業人士擔任評審，力求準確進入泰國及國際市場，以「環保設計」、「科技創意」、「工藝美學 」三大主題設計，呈現多元類別的質感商品。

文化部表示，本次參展品牌包含以原石面料賦予皮件新面貌「小黑尾巴」、「Yen Object 衍物」以東方思考設計數學系列、「Fyber Forma」以防水、環保無毒、可回收概念融入時尚穿搭配件、「Paper Shoot」以厚紙板為外殼設計簡易版數位相機、曾獲reddot與Design Award等設計大獎的「CELIA & PERAH」原木音箱、「小山坡 Shampoo」首創拼圖式DIY立體音響、曾獲德國iF金質獎且風靡歐洲的「bi.du.haev」極簡化冰滴系統，打造有如裝置藝術般的沖煮器具等。



（圖/fresh Taiwan）

台灣在地品牌皆突顯本次「Fresh Taiwan」傳達理念：「設計新材質，跟上環保、自然素材意識潮流」、「科技與創意的碰撞，以客製化切入設計」、及「精緻工藝展現生活巧思，以美學傳遞文化」。

另外，展場設計以簡潔時尚的黑白兩色襯托產品輪廓，並以明亮的黃色logo牆面穿透展現，突顯台灣設計品牌的活耀魅力。

「泰國生活美學展 STYLE Bangkok Fair 2018」每年於春季（4月）及秋季（10月）展出，集結「曼谷禮品暨居家用品展BIG+BIH」、「泰國家具展TIFF」、「曼谷時尚暨皮革展BIFF&BIL」三大該國具指標性的展覽共同展出，並共創當代設計生活哲學。