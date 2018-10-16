劇迷不可錯過《雙城故事》大稻埕中藥行場景再現

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）跨國影集《雙城故事》播出後好評不斷，劇中的中藥行場景15日起在大稻埕「合勝堂」復刻重現，臺北市觀光傳播局邀請劇迷走訪大稻埕，體驗台北的人文風采與舊城區之美。

為鼓勵影視產業用鏡頭行銷宣傳臺北，觀傳局將影集中的中藥鋪場景「合勝堂」規劃成一展區、設置打卡拍照點，邀民眾來現場親身體驗劇中人物的浪漫情節。

既來到大稻埕，更不能錯過《雙城故事》的場景軌跡，包括：十連棟、永樂市場、姚德和、台北霞海城隍廟、蔣渭水紀念公園、李春生教堂、新芳春茶行、大稻埕碼頭等。觀傳局也在10月號《台北畫刊》別冊中規劃了「走過雙城」遊程路線，帶大家找尋鏡頭中的大稻埕，探索好吃好玩景點。

《雙城故事》講述大稻埕台灣女孩與舊金山亞裔女孩交換公寓追愛的故事，透過不同視角，描繪當代人的生活態度與不同文化撞擊出的火花。導演葉天倫表示，他在1999年拍攝《天馬茶房》時就開始訴說老家大稻埕的故事，至今已經是第八部了。本齣影集以大稻埕發想，透過Netflix在全球190個國家同步播出，讓全世界看見台北的舊城文化。

《雙城故事》中藥行場景展

地點：合勝堂（台北市迪化街一段146號）

時間：10/15-11/12 上午10點至下午5點

展區運用情境佈置，重現劇中中醫世家「合勝堂」中藥行主場景（圖／觀傳局）