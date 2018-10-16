法國南部遭暴雨肆虐　11人喪命、2人失蹤、千人撤離

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）受熱帶風暴萊斯利(Leslie)影響，法國南部自14日晚間到15日白天降下暴雨，造成奧德省(Aude)多處地區淹水，造成多處道路損毀、房屋倒塌等災情，當地居民被迫撤離家園，並造成至少11人喪命、2人失蹤、9人受傷。

法新社報導，就在短短5個小時內，卡爾卡松（Carcassonne）共測得150-300毫米的雨量，幾乎是三個月份的量。當地所有的學校已停課、校車也暫停營運。當地時間15日晚間，有超過1,500個家庭無電可用，自上午6時，該省還處於紅色警戒。

前往現場勘災的法國總理菲力普（Edouard Philippe）表示，這樣的天氣是「不可預測」。他在稍早接受其他媒體訪問時表示，將加速「自然災害處理程序」以協助災民重建家園。

Météo France表示，當地短短數小時就降下了3個月的雨量，就在5個小時內，卡爾卡松（Carcassonne）共測得150-300毫米的雨量。

地方政府表示，總計有近千人被迫撤離，近250人被安置在鄰近鄉鎮所開設的住宿中心。France Info報導，其他居民被安置到學校教室、親友家等其他地方，當地已無水可用。

有近6,000居民的庫爾桑(Coursan) 鄰近納博訥區(Narbonne)，居住在河流左岸約350名居民已被要求撤離，他們攜帶行動電話、保暖衣物，還有糧食等暫時移往高處避難。

法國內政部表示，他們動員了逾350位消防員及救難人員，超過4架直升機等前往當地救援。

綜合外媒報導，這是因為自15日上午8時到下午2時，河水即以每分鐘上升一公分的速度暴漲，到了中午時分，河水高度已從原本的一公尺上升到八公尺高。許多連外道路都無法通行，火車也暫停行駛，大部分的居民都用直升機的方式救出，其他如珀藏、特雷貝（Trèbes）、維拉爾多内（Villardonnel）和維勒蓋揚克（Villegailhenc）都已將居民撤離。這亦是繼1891年發生大洪水後，另一場令當地居民驚心的天然災害。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也將儘速趕往現場勘災。

#aude #inondations11

Point de situation à 21h00.

⚠️Rappel vigilance dans le narbonnais. Evitez les déplacements. pic.twitter.com/Am3eESOLHl — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) October 15, 2018

▲照片由美聯社提供

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