引頸期盼 理想大地西班牙美食節 正式登場

理想大地渡假飯店創辦人喜歡旅行，一次旅行中到了西班牙，深深被當地特殊的藝術氣息及文化吸引，遂將西班牙的美麗風景帶回台灣-花蓮。飯店以西班牙風格建築聞名，其園區規劃及建築設計靈感來自南歐地中海週邊國家的建築型態，尤其與西班牙南部更為相近，裝飾線條同時融合了宗教語彙，以及西班牙建築大師-高第的曲線美學，讓旅人來這裡，彷彿置身異國的感受。

理想大地15日舉辦記者會，由熱情如火的佛朗明哥舞者引領記者會的開場，更預告為期一個月(10/15~11/15)的西班牙美食節正式登場！西班牙美食節由飯店西班牙主廚Sergio領軍呈現一道道美味的地中海料理。現場更是大秀拿手菜「西班牙海鮮飯」的料理秀，選用飽滿、口感紮實的在地花蓮米，加入肉質軟嫩卻有帶有彈性的新鮮蝦子及各種海鮮貝類，搭配有「世界最昂貴香料」之稱的靈魂主角「番紅花」，為這道料理呈現多元豐富的口感；另外現場更加碼表演聞名全球的西班牙名菜「烤乳豬」，這道佳餚特色是用盤子切乳豬，凸顯烤乳豬的皮酥肉嫩，讓酥脆外皮發出脆裂聲響，也為西班牙美食節劃開序幕。

除了有美味的料理外，西班牙的著名的下酒小菜「Tapas」也不能錯過！為讓客人更融入道地的西班牙飲食文化，理想大地特別在下午時段舉辦Tapas Party，提供西班牙烘蛋、鹹豬肉、西班牙火腿、醋漬多利魚等鹹點，甜點則提供米布丁、杏仁蛋糕、焦糖蛋糕等多樣精緻點心。對於西班牙人來說，「Tapas」不僅僅是配酒小菜，更象徵西班牙人的熱情和對多樣生活的追求；此次美食節飯店更從西班牙空運知名紅酒、白酒及啤酒各數款，佳餚配美酒乃人生一大樂事。理想大地歡迎來自各地的旅客，亦能體驗此番感受。