(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，東正教最有權威的君士坦丁堡普世牧首，宣佈允許烏克蘭東正教，自俄羅斯東正教獨立。對此，俄羅斯東正教感到相當不滿，宣佈與君士坦丁堡普世牧首斷絕關係。

日本《時事通信》報導，俄羅斯東正教領袖在當地時間15日表示，斷絕與君士坦丁堡普世牧首之關係，以表達對其允許烏克蘭東正教獨立的不滿。

根據報導，俄羅斯東正教涉外事務負責人表示，這一切都是君士坦丁堡普世牧首最近行為所導致，並強調不承認烏克蘭東正教獨立。

以下節錄自稍早報導，詳細内容請點進超聯結内回顧。

（發稿時間：2018/10/12 16:56）

日本《NHK》報導，東正教最有權威的君士坦丁堡普世牧首，在當地時間11日發表聲明，同意烏克蘭東正教的要求，讓他們脫離俄羅斯東正教的管轄。

對此，根據報導，烏克蘭總統彼得·波洛申科（Petro Poroshenko）與東正教主教們一同慶祝，表示這是烏克蘭對抗俄羅斯惡魔的巨大勝利，並強調善戰勝惡。

不過，根據《NHK》，俄羅斯東正教對君士坦丁堡普世牧首的決定，表示相當不滿，認為自己仍擁有烏克蘭東正教管轄權，並批評這是史無前例的措施，不僅違反東正教規範，還破壞其根基。

《NHK》介紹，在四年前俄羅斯併吞克里米亞，以及東烏獨立聲浪日益上升後，烏克蘭和俄羅斯的對立，就不斷加深。

拒絕承認烏克蘭東正教獨立 俄東正教與君士坦丁斷絕關係