攝影大師張照堂展覽　香港「臺灣月」登場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）香港光華新聞文化中心每年都會舉辦「臺灣月」，藉由藝文活動增進臺港民眾的交流與認識，今年特別舉辦臺灣知名攝影師張照堂《歲月之旅》攝影展，選出張照堂在70至90年代所拍攝的27件作品，張照堂也出席開幕式活動並親自為展覽導覽。

張照堂在開幕酒會上表示，「所有的人物與場景，出現在這裡都顯得安靜而孤單，然而也都醞釀一種溫度，或許是這種鄉愁的溫度，讓我不停地走在攝影之路上。」

► 攝影師張照堂在其攝影展《歲月之旅》開幕日親自為展覽導覽（照片翻攝自光華新聞文化臉書專頁）

與張照堂有過數次合作的攝影師沈昭良擔任展覽策展人，他強調此次精選張照堂的作品，是聚焦在社會記憶與內心風景，體現了「歲月」與「行旅」意象的精要式集結。

沈昭良提及，除了作品本身的時間跨度，足跡也行旅式的遍及臺灣各地，讓觀眾在人物近景與環境身影的視覺導引下，橫向與縱向的氛圍轉折中，重返那個蒼茫年代，重新經歷那個靜謐時空，領略張照堂在漫長的歲月行旅中，不斷遺落卻又不斷拾起的無盡視野與動人話語。

根據文化部，1965年出生於板橋的張照堂，在超過五十年的影像創作生涯中，作品涵蓋攝影、電視劇、紀錄片，以及劇情片等，不僅反映時代脈動，也是深遠的歷史見證。

此外，張照堂也從事攝影與影片的策展與教學，在影像美學的傳承、累積、推廣與提攜後進上，不遺餘力。張照堂亦曾多次獲頒重要文藝奬項，包括金鐘奬（1976）、國家文藝奬（1999），以及行政院文化奬（2011）等。

《歲月之旅》攝影展自即日起至11月20日止於光華新聞文化中心展演廳展出。有關2018臺灣月最新活動訊息請至光華新聞文化中心網站或臉書專頁查詢。

文化部駐香港光華新聞文化中心主辦的臺灣月，今年以「混臺灣」（Hybrid Taiwan）為主題，揭示臺灣混融共生、眾聲喧嘩的多元特色，各式活動將呈現經典與前衛、跨領域藝術媒介的碰撞，展現臺灣跨界多元的創新實踐。