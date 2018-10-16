台五星飯店招募新住民　積極認真大受歡迎

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）移民署近日聯合國際五星級飯店「台北文華東方酒店」，舉辦課程及人才招募活動，其中過半的參訪人於會後直接參加面試，態度積極主動，努力上進規劃未來的表現受讚許。

因應政府新南向政策，台北文華東方酒店於近日舉辦家庭教育課程以及人才招募活動，中廣報導，台北文華東方酒店人力資源部總監陳添棣 (Timothy Chan)指出，酒店內有許多來自日本、泰國及義大利等不同國籍員工，其中有些也是新住民，他們的工作態度良好，堪稱五星級服務，歡迎更多新住民朋友一起加入五星級服務行列。

參與課程及招募會的學員中，有3位來自越南的銘傳大學學生，他們中、英文皆流利，聽到飯店簡報時提到，胡志明市文華東方酒店預定2020年落成開張，馬上於會後參與面試徵選。

移民署表示，雖然現在就學中只能應徵部分工時，但明後年畢業後就可申請轉調回越南，屆時她們已累積一段經歷，可望直接轉正職；她們表示連畢業後的工作都有著落了，實在不虛此行。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，新住民姐妹們礙於語言及文化差異，可能求職不易，服務站搭橋的目的是協助排除進入市場的障礙，也希望藉由此類活動拋磚引玉，帶動更多優良企業跟進，協助新住民更快融入台灣社會。