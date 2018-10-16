台日台菲漁業協定 美學者：解決南海問題範例

專研南海議題的美國學者波林今天表示，台灣與日本及菲律賓在面對海上主權糾紛時都能擱置爭議，並簽署漁業相關協定，可做為南海主權聲索國協商時的參考。

中國與東南亞國協（ASEAN）協商「南海行為準則架構」（COC Framework）進入最後階段，外電報導，有望於今年11月的東協峰會簽署。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議（AMTI）今天舉行研討會，以美國為首的學者在歷經一年多討論後，共同提出三大藍圖：南海行為準則藍圖、南海漁業管理與環境合作藍圖及南海油氣生產合作藍圖。

在「南海行為準則架構」協商完成前夕，美國學界提出形同南海「擱置爭議、共同開發」的具體建議。AMTI主任波林（Gregory Poling）特別提到，台灣過去與日本在東海，以及台灣與菲律賓在巴士海峽因專屬經濟海域重疊而多有衝突，但台灣最後分別與兩國簽署漁業協定，就是南海主權聲索國目前協商時的最好參考。

由CSIS主導的這三大藍圖倡議，台灣方面有台灣大學政治系副教授蔡季廷參與，而過去曾參與討論的中國學者、南京大學南海協同創新研究中心執行主任朱鋒後來退出簽署三大藍圖。

2016年，常設仲裁法院依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）判定，包括南海群島中面積最大的太平島在內，所有南海海上地物均為礁。仲裁法院以釜底抽薪的方式判定，中華民國實際控制的太平島不是島，台灣因此不能主張200海里的專屬經濟海域或大陸棚。

CSIS資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）說，台灣擁有南海的最大天然地貌太平島，在南海議題當然應是重要一員，但不幸地是在協商「南海行為準則架構」的對話中沒納入台灣參與，她相信，台灣想要以某種方式參加對話，也許台灣會以非正式方式參與，或施壓部分東協成員國代為發聲。

但她說，真正問題在於若最終中國與東協洽談中的「南海行為準則架構」定案，台灣想怎麼做，她認為，台灣可能會因沒有參與討論而反對，但同時卻在行為上遵守，「儘管我不清楚台灣是否會公開宣布要遵守」。

前總統馬英九卸任前曾登太平島，而仲裁結果出爐後，總統蔡英文也透過總統府表態不接受仲裁結果，蔡總統後來更強調，會以堅定行動捍衛國家領土及相關海域權利的「四點原則」與「五項做法」，聲明台灣依照國際法和海洋法主張應有權利，不會放棄對太平島的主權及合法權利。

葛來儀說，她個人看來，當時剛上任的蔡總統有一部分原因是國內政治因素，而宣布不接受仲裁結果，即使如此，台灣都還有批評認為蔡總統對太平島的立場不夠堅定，但她也指出，台灣應有更寬廣的視野，也就是要做一個遵守國際法、負責任的國際成員。