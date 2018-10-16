(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日前巴西舉行總統選舉，但無人得到過半選票，因此將在28日，進行第二輪投票，決定誰能成為總統。然而，最新民調顯示，號稱「巴西川普」的波索那羅（Jair Bolsonaro），似乎還是最有希望當選。

《路透社》報導，Ibope公司在當地時間昨（15）日，發表最新民調結果，顯示波索那羅的支持率，達到59%，而其對手費爾南多·哈達德（Fernando Haddad），則只有41%，因此波索那羅仍大幅領先。

以下節錄自稍早第一輪投票消息，詳細内容請點進超聯結回顧。

（發稿時間：2018/10/09 10:45）

日本《產經新聞》報導，在第一輪選舉中，波索那羅得到46.03%的選票，而第二名哈達德則只有29.28%，差距相當懸殊，但由於波索那羅未能得到過半選票，因此兩人仍需要進行第二輪選舉，決定誰能當選巴西總統。

《產經新聞》介紹，巴西在2014年開始反貪行動後，包含前總統路易斯·伊納西奧·魯拉（Luiz Inacio Lula）在内的多名大黨政治家，均被發現貪污，導致民衆對傳統政黨政治失望。

對此，「巴西川普」波索那羅雖然其實女性及性少數者，但他對貪污的強硬態度，以及誓言將加強警察權力，對抗犯罪，吸引了選民的矚目。不過，一位巴西經濟學者告訴《紐約時報》，波索那羅試圖用過度簡化的方法，來對抗複雜的問題，因此免不了產生反效果的命運。第二輪選舉將在本（10）月28日登場。

民調：「巴西川普」最有希望當選總統