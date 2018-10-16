3隻瀕危孟加拉白虎　活潑調皮惹人憐愛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）很多人到動物園時，最想見的是平時接觸不到或稀有的野生動物。中國昆明野生動物園在今年夏天迎接了瀕危孟加拉白虎的新成員，歷經三個月的照顧，不知牠們近況如何?

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，自今年七月開始，昆明野生動物裡的孟加拉白虎就誕下了三隻可愛的小白虎，由於牠們的母親是新手媽媽，園方決定改由人類代為照顧新生兒。

女保育員Li Hao表示，頭一胎生產的白虎媽媽並沒有經驗，擔心新手媽媽會傷害到三隻小白虎，於是決定改為人工餵養，所以讓保育員臨時擔任了「虎媽」的角色。

保育員還說，較大的那一隻，亦是最胖的那一隻，胃口很好而且很調皮，最小的那隻小雌虎寶寶，較乖，因此每到吃飯搶食物時，牠都沒贏過其他小虎。

有著藍眼睛，毛髮為白底黑條紋是孟加拉虎（Panthera tigris tigris）的一種變種白虎，亦是少見的野生動物，已被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）列為受威脅瀕危物種。

據世界自然基金會(World Wildlife Fund,WWF)統計，全球野生孟加拉虎約2,500隻，大部分都分布在印度與孟加拉國，亦是兩國的珍稀動物。在中國，這隻瀕危野生動物亦被列為國家一級保護野生動物。