捷克斯洛伐克平面設計展　珍貴藏書台北松菸登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《捷克與斯洛伐克平面設計 100》於今（16）日台北松菸台灣設計館登場，三大主題展區「平面設計與插畫」、「字體排版與設計」及「捷克布魯諾國際平面設計雙年展／摩拉維亞美術館」，豐富的設計種類含海報、書籍、雜誌、繪本等，揭開中歐百年傳統與當代設計神秘面紗，即日起展至明（2019）年2月。

捷克斯洛伐克共和國(Czechoslovakia)於1918年第一次世界大戰結束後成立，今年，適逢建國100週年，雖兩國已於1993年和平解體，各自獨立，但經濟及文化仍緊密相連，此時的設計展覽也別具意義。

由經濟部工業局攜手台灣創意設計中心執行、田田圈文創龔維德與Eyes on Type 張軒豪共同策展的《捷克與斯洛伐克平面設計 100》，以兩國平面設計的歷史與發展為主軸，展現其多元豐富的美感思維。

此展依據捷克與斯洛伐克視覺設計演進歷程，以每10年為單位，展出不同世代的海報、插畫、書籍及文宣品，從展品中可窺見歷史處境與藝術事件，且許多展品為珍貴藏本，在松菸則有機會翻閱並細細品嚐。



展覽主視覺 (圖/松山文創園區)

中時報導，捷克斯洛伐克共和國於1918年建立後，人民尋找「視覺性的國家定位」，產生了對新字體的需求。策展人之一張軒豪，本次為挑選展品親自前往當地田野調查，走訪博物館、設計中心、學院及電影協會，更取材於街頭的視覺線索，帶回將近50公斤的文化出版品，展示了書刊、文宣品等多元字體設計實踐。民眾即使不識兩國文字，也能透過字型的編排，感受其人民於動亂時代中堅持原創的可貴韌性。

兩國雖各自獨立，但在文化及經濟依舊緊密相連，也成為策展人張軒豪靈感來源，特別為本次展覽設計主視覺與中文字體。他採用斯洛伐克當代字體Klimax為主軸，使用粗細一致的線條呈現字體的正、負空間，再轉化兩國變音符號成為圖形標誌，呼應兩國同源異流的文明軸線；主視覺色系則採用兩國國旗色彩元素，以沉穩的深藍色襯出紅與白。

展期間也特別規劃與捷克、斯洛伐克相關活動，推出國內外大師系列講座及工作坊，講者包含「布魯諾國際平面設計雙年展」策展人Marta Sylvestrová、捷克知名插畫家湯瑪士‧瑞杰、捷克建築博士辜率品等，購票及更多詳情請上官網查詢。