台申請以觀察員身分　出席國際刑警組織大會

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）台灣屢遭中國阻饒無法以觀察員身份出席國際刑警組織大會，今年我刑事警察局將再持續推動參與「國際刑警組織」(INTERPOL)大會活動，9月已向秘書長致函申請以觀察員身份出席。

全球化時代跨國犯罪猖獗，我刑事警察局今年與他國合作成功破獲多起重大犯罪及逮捕重大要犯。刑事局15日表示，為與全球執法人員共同打擊犯罪，彌補全球安全網絡缺口，局長蔡蒼柏以自身名義於9月底正式向國際刑警組織致函，希望以觀察員身分出席11月16日至21日在阿拉伯聯合大公國杜拜召開之第87屆大會。

刑事警察局發言人楊國松15日表示，跨國犯罪與日俱增，無論是電信詐欺還是毒品交易，台灣希望能善盡國際社會責任，因此局長致函秘書長Jürgen Stock爭取參與，讓打擊跨國犯罪能量能提升。

刑事警察局指出，我方希望能有意義參與該組織會議、機制及其活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及參加訓練活動。

INTERPOL成立於1923年9月，僅次於聯合國之全球第二大政府間國際組織，為全球最大打擊與防制犯罪之警察合作平台。總部位於法國里昂（Lyon），現有192個會員國，旨在確保及促進各國刑事警察間相互合作。我國於1984年中國申請入會後，即被迫退出該組織；該組織目前與我國間無任何直接接觸。