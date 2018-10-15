【記者失蹤最新】沙國允許土耳其搜領事館　川普總統將派國務卿赴沙烏地

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）為美國《華盛頓郵報》撰稿的沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），失蹤已將近兩星期，美國CNN今(15)日引述土耳其外交部消息來源稱，沙烏地當局已經答應讓土耳其調查人員，進入沙國駐土耳其伊斯坦堡的領事館內搜查。

另一方面美國總統川普15日也在最新推文中表示，他和沙國國王沙爾曼（Salman）通過電話，但國王否認對此事知情。因此他將立刻派遣國務卿龐佩奧前往沙烏地阿拉伯，和國王討論哈紹吉事件。

失蹤記者哈紹吉。美聯社

自從哈紹吉(上圖) 在10月2日進入沙烏地駐土耳其伊斯坦堡的領事館之後，就下落不明。土耳其當局擔心他可能已經在領事館內遇害。

但土耳其當局的調查工作因沙國不肯合作而一度受阻。沙國當局堅稱，哈紹吉當天就離開領事館，但卻無法提出有力證據。

國際社會對近日陸續對沙國施壓，希望沙烏地當局對於該名記者的失蹤，做出合理的解釋。

哈紹吉原本和沙烏地王室關係很好，後來因故改變立場，轉而批評沙國王室。

哈紹吉的失蹤也讓沙國跟西方世界出現外交裂痕。英、法、德三國要求對此事進行可靠的調查。美國總統川普日前也警告說，若沙國當局真的導致哈紹吉死亡，後果將會非常嚴重。

沙國駐伊斯坦堡領事館戒備森嚴。美聯社