班克西自毀氣球女孩　開放吸引朝聖人潮

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)英國知名街頭塗鴉藝術家班克西(Banksy),日前因在蘇富比拍賣會上,自毀畫作而聲名大噪,得標女收藏家日前仍決定將畫買下,並開放給大眾觀賞,吸引大批人潮前往朝聖。

「氣球女孩」由歐洲女收藏家得標,然而即便作品損毀,她仍決定以得標價買下該幅作品,並展示於蘇富比位於倫敦市中心的藝廊,預估約有數千人到場見證此惡作劇的成果。

損毀的「氣球女孩」通過班克西的代理單位Pest Control認證,並改名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin),於為期2天的開放時間裡,排隊人潮從藝廊門口一直延伸至街上,儘管今天氣候轉陰,仍不減民眾想一探究竟的熱情。



(圖/Rohit Sharma)

展示區內的燈光刻意被調暗,且禁止使用閃光燈拍照保護「新作」,因此可以見到其被夾在玻璃夾層中,保護森嚴,且引人注目的為背後的暗藏玄機,與一般畫作平面背後不同的是,其特別設計凹槽設置機關以利惡搞,真的是十分用心的一場惡作劇啊!

英國廣播公司(BBC)藝術評論家岡佩茨(Will Gompertz)在推特發文指出,蘇富比表示,每小時都有上千人在門口排隊。上一次造成這麼大轟動的作品是佳士得(Christie's)拍賣的達文西畫作「救世主」(Salvator Mundi)。



作品背後(圖/中央社)