班克西自毀氣球女孩　開放吸引朝聖人潮

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy），日前因在蘇富比拍賣會上，自毀畫作而聲名大噪，得標女收藏家日前仍決定將畫買下，並開放給大眾觀賞，吸引大批人潮前往朝聖。

「氣球女孩」由歐洲女收藏家得標，然而即便作品損毀，她仍決定以得標價買下該幅作品，並展示於蘇富比位於倫敦市中心的藝廊，預估約有數千人到場見證此惡作劇的成果。

損毀的「氣球女孩」通過班克西的代理單位Pest Control認證，並改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），於為期2天的開放時間裡，排隊人潮從藝廊門口一直延伸至街上，儘管今天氣候轉陰，仍不減民眾想一探究竟的熱情。



（圖/Rohit Sharma）

展示區內的燈光刻意被調暗，且禁止使用閃光燈拍照保護「新作」，因此可以見到其被夾在玻璃夾層中，保護森嚴，且引人注目的為背後的暗藏玄機，與一般畫作平面背後不同的是，其特別設計凹槽設置機關以利惡搞，真的是十分用心的一場惡作劇啊！

英國廣播公司（BBC）藝術評論家岡佩茨（Will Gompertz）在推特發文指出，蘇富比表示，每小時都有上千人在門口排隊。上一次造成這麼大轟動的作品是佳士得（Christie's）拍賣的達文西畫作「救世主」（Salvator Mundi）。



作品背後（圖/中央社）