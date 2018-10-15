截止至10月12日 櫃檯買賣股票市場現況

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年10月12日累積開戶數為15,788,521戶，較10月5日累積開戶數15,780,794戶，增加7,727戶，增幅約0.05%。另本年10月12日現股當日沖銷累積開戶數為1,635,510戶，較10月5日現股當日沖銷累積開戶數1,632,499戶，增加3,011戶，增幅約0.18%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月12日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,161戶較10月5日開戶數174,109戶，增加52戶，減幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月12日止日均值為351.13億元，總成交金額為67,065.55億元，其中盤後定價交易金額為214.49億元。另本年度截至10月12日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.63%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.68%。

(二)本年度興櫃股票截至10月12日均值為10.99億元，總成交金額為2,099.55億元。

四、本年度上櫃股票截至10月12日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計577家，較上週(截至10月5日止)得為信用交易家數576家，增加1家。

(二)融資餘額為479.25億元，較上週(截至10月5日止)融資餘額568.99元，減少89.74億元，減幅約15.77%。

(三)融券餘額為114,928張，較上週(截至10月5日止)融券餘額123,634張，減少8,706張，減幅約7.04%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.74%，較上週(截至10月5日止)之比例14.74%，增加0%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.61%，較上週(截至10月5日止)之比例0.62%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至10月12日止，累計營業天數193日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,837.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計99家539期，發行餘額為1兆8,218.83億元，較上週增加64億元。

(三)轉換公司債已上櫃計167家202期，發行餘額為1,262.27億元，較上週減少2.76億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少16.62億元)

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家344期，發行餘額為9,143.81億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為42.46億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計578期約1,580.62億美元，較上週增加0.53億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為38兆2,769.77億元，日均值為1,983.26億元，包含：

1.買賣斷交易5兆278.90億元，日均值為260.51億元，佔總成交金額比例為13.14%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆4,749.80億元，佔買賣斷成交金額比率為69.11%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆5,529.10億元，佔買賣斷成交金額比率為30.89%（包含政府債券7,487.31億元，日均值為38.79億元；普通公司債6,585.91億元，日均值為34.12億元；金融債券1,321.92億元，日均值為6.85億元；外國債券133.96億元，日均值為0.69億元）。

2.附條件交易33兆2,490.87億元，日均值為1,722.75億元，佔總成交金額比例為86.86%，其中等殖成交系統成交金額為5,175.87億元，佔附條件成交金額比率為1.56%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.38億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.76億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為111.33億美元，以人民幣計價之成交金額為222.07億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,159億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交5,159億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,108億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計460.17億元，本年度累計成交金額為390.76億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計724.97億元，本年度累計成交金額為627.87億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,675.03億元，本年度累計成交金額為2,425.53億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,957億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計536.42億元，本年度累計成交金額2,362.29億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計6.30億元，本年度累計成交金額44.86億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額7,294.99億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年10月12日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：762家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：24家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數10家 (M31、大詠城、精湛、普鴻…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：4家 (易發、和詮、詠昇、樂斯科)

二、截至107年10月12日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：32家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：33家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年10月12日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：94家

(二)累計登錄創櫃板家數：140家

(三)當年度累計輔導家數：26家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年10月12日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,112家

五、截至107年10月12日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.10.14~107.10.20)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6592 和潤企業【台新、凱基、富邦】 (107年10月15日)

6698 旭暉應材【兆豐、台新、福邦】 (107年10月17日)

6703 軒郁【富邦、福邦、台新】 (107年10月17日)