根據台灣證券交易所統計，上週（2018/10/8~2018/10/12）外資在集中市場總買進金額為1,641.83億元，總賣出金額為2,153.73億元，賣超為511.90億元，另統計自2018年年初至10月12日止，外資總買進金額為6兆6,007.39億元，總賣出金額為6兆8,369.10億元，累計賣超為2,361.71億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆2,320.27億元新台幣，占全體上市股票市值的40.71%，較10月5日的12兆8,787.52億元新台幣，減少6,467.25億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：兆豐金：買進102,530千股，賣出57,247千股，買超45,283千股。

第二名：南亞科：買進38,342千股，賣出27,034千股，買超11,308千股。

第三名：南茂：買進15,820千股，賣出6,792千股，買超9,028千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進96,139千股，賣出168,794千股，賣超72,655千股。

第二名：鴻海：買進55,395千股，賣出123,197千股，賣超67,802千股。

第三名：台新金：買進12,270千股，賣出55,076千股，賣超42,806千股。