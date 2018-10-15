證交所網路闖關遊戲 學知識 拿禮券 把握機會別錯過!!

臺灣證券交易所「汪來富 股市旺」網路闖關有獎徵答活動，已於9月17日開始，活動至11月9日截止，共計八週。目前已近11萬瀏覽人次，並抽出前四週共520個獎項，送出近19萬獎金！

證交所表示，網路闖關有獎徵答活動今年為第8屆舉辦，每年推陳出新，今年製作汪汪闖關介紹影片並以靈活動態的遊戲題型，鼓勵參與遊戲者進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司財務資訊，對培養投資人從財務基本面建立正確投資理財之判斷能力有極大助益。

為鼓勵國內大專院校學生學習證券知識，依參與活動對象，設計區分為「社會組」及「校園組」，目前淡江大學、臺北城市科大與彰化師範大學學生踴躍答題闖關，已成為本活動協辦單位，尚有多所學校持續熱烈參與。

本活動在手機或電腦均可進行，登錄完成個人電子郵箱，就可上網玩遊戲，得到拿禮券的機會。本活動獎項，以每週為單元，參與遊戲者答對一定題數即可參加每週抽獎，若每週內再分享活動網頁並標記三人，還可再參加FB分享獎之抽獎。歡迎各方玩家高手，千萬別錯過，相揪上網較勁，把握中獎機會!!

活動資訊請見證交所官網（http://www.twse.com.tw/）、證交所「投資人知識網」(https://investoredu.twse.com.tw/)，或「證交所臉書粉絲專頁」（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/），了解更詳細的活動辦法及獎項，活動專屬網頁網址為https://act.twse.com.tw/quiz2018/。