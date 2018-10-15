11名維吾爾人遣送土國惹惱中國　馬哈地：他們沒做錯事

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）馬來西亞政府日前不理會中國遣返要求，釋放11名非法入境的維吾爾族穆斯林，並將他們遣送至土耳其，引起中國當局強烈不滿。

大馬首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今(15)日首次在國會談及此事時表示，「釋放這些維族人，是因為他們在馬來西亞沒做錯任何事。」

這是11名維族人獲釋以來，大馬官方首次對外發表評論。路透指出，釋放維族人的舉動，可能使中、馬關係更形緊張，尤其馬哈地上任後，已取消與中國企業逾200億美元的「一帶一路」合作案。

路透是在上週報導，馬來西亞政府不顧中國當局的遣返要求，決定釋放這11人，並將他們送往土耳其。這11名維族穆斯林2017年11月從泰國越獄，逃到馬來西亞後被逮捕。大馬政府以人道理由撤銷起訴，之後更允許他們離開吉隆坡前往土耳其。

中國當局指控，這些維族人與海外恐怖組織有關係，在新疆等地區發動攻擊，要求大馬將他們遣返回中國。

中國外交部上週五(12日)發表聲明表示，中方正與大馬政府確認細節，希望馬來西亞能「高度重視」中方的關切，同時也強調，這些人都是中國國民，「我們堅決反對將他們遣送到第三國。」

中國近年以「打擊恐怖主義和極端主義、幫助新疆地區維持穩定及安全」等理由，在新疆對維族人擴大鎮壓與迫害，成千上萬的維族人因而想方設法，輾轉經由東南亞國家前往土耳其。

自由亞洲電台報導，泰國政府2014年拘留了超過200名非法入境的維吾爾人。 2015年，泰國政府更應中國要求，將109名維吾爾人遣返回中國，引起國際社會的關注。擔憂被送回中國的人，將受到酷刑、甚至死刑等迫害。