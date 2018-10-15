金點設計論壇 各國知名設計大師將登台演講

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）2018年金點設計論壇主題為「設計．責任」，將於11月29在松山文創園區多功能展演廳舉行，荷蘭、巴科斯、美國及新加坡等著名設計大師將來台分享社會責任的概念，今年更首度邀請到日本設計鬼才佐藤可士和來台演講。

官方15日公布，日本設計鬼才佐藤可士和（Kashiwa Sato），著有《佐藤可士和的超整理術》等多本著作，並曾為Uniqlo、7-11、本田汽車（HONDA）進行視覺設計，此次演講主題為「創造學前教育新觀點」，他將以甜甜圈形狀的「藤幼稚園」為案例，說明他如何透過空間設計，將幼稚園變成一座遊樂場，讓小朋友更加喜愛上學，也解決了幼稚園設施老化、招生困難的問題。

荷蘭VanBerlo設計顧問公司創辦人阿德．范博樓在荷蘭及歐洲設計界地位舉足輕重，曾任荷蘭設計周主席，並在恩荷芬理工大學任教。這次他將以「創意權益」為演講主題，提出如何透過建立模組化的研究方法，量測組織的創新潛能，來發揮創新價值，為社會作出貢獻。

美國空間設計師埃德蒙．巴科斯設計五星級酒店、高檔餐廳有超過25年的經驗，現任 CHAMPALIMAUD Design合夥人及董事總經理。他參與過不少知名的設計案，包括全球第一間W 飯店、新加坡濱海灣金沙賭場，和紐約名廚Geoffrey Zakarian的餐廳「The National and Town」，並翻修紐約中央車站地下廳而榮獲「總統設計獎」。本次他將以「設計師作為文化人類學家」為題， 闡述如何將設計轉化為有形的空間體驗，來演繹人類的價值。

新加坡著名設計工作室Asylum創辦人克里斯．李，則曾榮獲2009年新加坡總統設計獎「年度設計師」及逾100座國際創意獎項，他新穎突出、特立獨行的設計風格，是眾所矚目的焦點，並常橫跨互動設計、產品開發、品牌和室內設計等領域，這次他將以「讓歷史與新世代連結」為主題，分享如何利用跨領域設計與多元創意，讓過去和新世代連結對話，放大設計的無限價值。