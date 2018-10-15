與鳥類毗鄰而居將夢碎？法國農場展開生物多樣性回歸計畫

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你可曾想過遠離都市到鄉下散心時，你可能會聽不到鳥叫蟲鳴聲嗎？這樣的情事將有可能發生。法國今年3月就有研究機構提出警告，呼籲正視鄉下大量減少的鳥類族群數的問題，而就在上週，這個聲音被聽到了。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，法國鳥類保護聯盟(LPO)與全國農業商會網絡(APCA)於10月12日簽署「以促進農場生物多樣性的回歸」的計畫案，這是由於今(2018)年3月，國家自然歷史博物館與法國國家科學研究中心刊載了最新鄉間鳥類調查報告，發現15年來，鄉下的鳥類族群不只減少了30%，還在2016-2017年間驟降了許多；簽署儀式就選在長期與鳥類專家合作的農夫家舉行。

全國農業商會網絡的副總經理Pascal Ferey表示，在地方層級上，從過去幾十年來，一切的合作都是為了經營管理自然區域或協助保育稀有物種。這一次，他們要擴展到多數的農場。

為此，二個合作單位共同設立了名為「des Terres et des Ailes」網站，讓農民們可以在這裡找到相關解決方法，包括各種鳥類與昆蟲的資訊、面對遷徒動物時要如何與牠們相處，又或者是在鳥類築巢的關鍵期時，有那些步驟要遵守以不打擾牠們等。

為了增加鳥類返回農村與人類毗鄰而居，法國鳥類保護聯盟的鳥類學家Sophie Raspail表示，只要堆一些樹枝就可以增加昆蟲數，或者是架起鳥屋，或是建一個小池塘都有助營造適合鳥類的生活環境。

這些並不會花費多少經費，還可以帶來很多回饋，因為鳥類動物都以昆蟲為其食物來源，還可協助農夫減少農藥的使用等，同時促使農夫學會尊重環境，以提升友善耕作。