水痘疫情升溫 開學2個月爆12起校園群聚

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市校園傳染病監測資料顯示，今年2018自9月開學起短短2個月，水痘群聚通報共計12件85人，以國小5件55人最多；提醒民眾預防水痘最有效方法是接種疫苗，雖然保護力最高僅95%，但有接種疫苗的幼兒感染後的症狀多輕微，較少有重症和死亡情形。

台北市衛生局表示，水痘為水痘帶狀疱疹病毒引起的高傳染性疾病，自出疹前5天即有傳染力，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，學童在密閉不通風環境中，透過同儕交談、玩耍、混班上課及共同搭乘大眾運輸交通工具等，容易造成病毒傳播及群聚感染。

初期症狀包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約二至四星期內痊癒。

出生滿12個月幼兒可施打一劑公費水痘疫苗，符合條件之幼兒應按時接種。(台北市衛生局提供)

若發現孩童有水痘症狀，應儘速就醫診治並停課7天，或是直到水疱變乾為止，以避免患者與可被感染者接觸而造成疫情擴散。另外，水痘患者應避免接觸小於1歲的嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者等高危險群，感染後容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。

衛生局提醒，水痘疫苗為活性減毒疫苗，接種後約有95％的人可產生抗體，可維持至少7年以上，目前出生滿12個月幼兒可施打一劑公費水痘疫苗，符合條件之幼兒應按時接種。不具有水痘抗體者，可在與水痘患者接觸後72小時內注射水痘疫苗，至遲於5天內接種仍可提供7成保護力，減輕疾病嚴重度。

水痘為水痘帶狀疱疹病毒引起的高傳染性疾病，自出疹前5天即有傳染力，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染。（台北市衛生局提供）