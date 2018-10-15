守護移工安全  中市警局拜會移工機構達共識

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為向台中市移工進行交通安全宣導，台中市警察局第一分局10月4日拜會台中市當地移工機構，並就合作宣導各國外籍移工交通安全及生活適應等方面交換意見並達成多項共識。

根據勞動部統計，截至今年7月底，台中市外籍移工數達到10萬3千餘人，超越新北市9萬6千餘人成為外籍移工生活的第二大城，台中市政府警察局第一分局於10月4日下午拜會「東協廣場國際移工生活照顧服務中心」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」及「東協廣場溝通互動平台」，進行溝通。

第一分局表示，近年來中區商圈再造計畫、柳川及綠川佈景等陸續完工，對外來移工提供了更多元的休閒去處，豐富在台生活，惟各國人民生活習慣不同，且工作休息日多集中於星期六日，因此多會相約在此聚會遊憩。

第一分局分局長孫太康表示，我們十分歡迎外籍移工放假日到東協廣場從事休閑活動，但是本國相關法令規定也請各國移工要共同遵守，休閑活動中請勿過度飲酒及酒後駕車，警方亦將秉持「保障合法，取締非法」原則，希望前來東協廣場的外籍移工均能度過一個平安快樂的休假日。

台中市警察局第一分局10月4日拜會台中市當地移工機構，並就合作宣導各國外籍移工交通安全及生活適應等方面交換意見並達成多項共識。（圖片來源：台中市警察局第一分局）