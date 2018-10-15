這咖啡好「硬」！平價高質CAFE!N東區開幕　藝術家聯名杯只送不賣

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台北東區的街頭上，近日出現一間兼具時尚及風味的咖啡店「CAFE!N 硬咖啡」，主打口感溫順的黑咖啡且價格親民，更跨界邀請到川久保玲御用鬼才藝術家Filip Pagowski操刀落地玻璃窗設計。

位於捷運忠孝敦化及國父紀念館中間的黃金地段上，外觀有型的硬咖啡可説是來勢洶洶，團隊成員背景也很「硬」，綜合媒體報導，背後老闆為有「咖啡王國」之稱的源友企業，自1985年成立，長期經營咖啡生豆貿易、熟豆烘焙跟教育訓練，每年咖啡豆烘焙量達七千噸，佔全台總量四分之一。



（圖/CAFE IN）

這次成立的主要推手為企業第二代朱茂亨（Henry Chu），擁有食品科學學士和企管研究所碩士的學歷，以及CQI咖 啡品質協會認證的咖啡品質鑑定師資歷，決定 延續家族企業精神「堅持品質、誠信經營、永續發展」創立此店，團隊成員也包含2018年世界杯測大賽台灣冠軍的黃琮瑜，和其他擁有國際咖啡證照的咖啡師、品評師與烘豆師。



（圖/CAFE IN）

店內飲品以結合產區、莊園及創意玩味三大概念為主，首推冠軍黑咖啡以及冠軍拿鐵。「冠軍黑咖啡」採用中深焙的哥倫比亞水洗豆咖啡，花果香明顯，每杯售價40元起；喝起來順口的「冠軍拿鐵」則使用獨家配方混合豆，每杯70元起；現磨手沖的精品單一產區黑咖啡，每杯90元起。

另外，其他新品也包含使用日本八女抹茶製成的抹茶拿鐵、選用台灣黑糖的可可拿鐵、斯里蘭卡特選茶葉為基底的紅茶拿鐵，還有來自新竹峨眉的蜜香烏龍茶等。



餐點（圖/CAFE IN）

餐點設計也力邀吳寶春弟子，有冠軍麵包師之稱的武子靖合作，聯名推出2款鹹甜小點：香甜紫薯和香蔥馬札瑞拉，以台灣在地食材出發，兩款厚片都是現點現烤的燙手吐司。

值得一提的是，重視生活品質及大玩創意的「CAFE!N硬咖啡」，希望透過跨界的交流合作豐富大家的生活，首波即邀請到知名歐洲藝術家Filip Pagowski，操刀主視覺創作，於店內落地玻璃窗、飲料杯、咖啡豆包裝上都可見其作品。



衣服上的愛心為Filip Pagowski代表作（圖/CAFE IN）

Filip Pagowski來自華沙現居紐約，為川久保玲御用的鬼才藝術家，以Play塗鴉愛心稱霸時尚界，成為巨星名人最愛品牌，同時與國際雜誌紐約客、NIKE、NBA 及當紅音樂家Drake的合作企劃作品廣受粉絲喜愛。

此次，Filip以「星星」、「月亮」兩個圖案，描繪個人獨享咖啡的愉悅心情，「星星」杯述說著當他抬頭看星星和享用咖啡時，都是日常生活中最怡然自得的美好時刻；「月亮」杯意指享用一杯好咖啡是每個人每天都應該擁有的體驗，另一面的30個月亮幽默地代表一個月份，也就是天天都要喝咖啡的意思。

Filip與「CAFE!N硬咖啡」的合作預計持續半年，星星和月亮圖案會出現在外帶熱杯和冰杯上，同時還有一款限量500個、只送不賣的Star & Moon星月馬克杯，熱愛時尚藝術以及咖啡單品的民眾可以前往朝聖！詳情請上臉書查詢。



Filip Pagowski設計月亮杯（圖/CAFE IN）



店內也販售袋裝咖啡豆（200g），分為單品豆以及配方豆，也有高單價的日曬衣索比亞藝伎豆（Geisha）（圖/CAFE IN）