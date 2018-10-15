蔡英文：生醫產業　臺灣下一世代關鍵競爭力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（15）日表示，生技醫藥產業將會是臺灣下一個世代最關鍵的競爭力來源，而國家生技研究園區的啟用，將形成群聚效應，帶動整體產業的創新發展。

蔡總統週一出席國家生技研究園區開幕典禮時表示，園區的啟用是臺灣生醫產業的一大步，更是國家科技研發與知識創新的里程碑。

蔡總統指出，政府以國家的力量，打造出最適合生技新藥、疫苗研發的園區，除了相關部會和支援機構的進駐，園區也將擴大研究服務的功能，藉由創新育成，引導新興生技醫藥公司發芽、茁壯，「我們有信心，將形成群聚效應，帶動整體產業的創新發展。」

強調生醫產業將是「臺灣下一個世代最關鍵的競爭力來源」，蔡總統提及，座落在南港的國家生技研究園區，經由便捷的交通，將會串聯新竹生醫園區，以及北中南各地的企業、臨床及研究機構，成為「國家級生醫產業廊帶鏈」。

提及上週在國慶演說中表示政府將持續強化臺灣的經濟實力，蔡總統表示，強化經濟實力的關鍵在於快速提升科技水準及研發能量，並用新的思維帶領產業走向新的機遇，「隨著國家生技研究園區的開幕，我們又把臺灣生醫產業一塊重要的拼圖拼起來了」，配合新藥研發及產學合作的法規和政策陸續到位，一個軟硬體相互整合，能夠吸引人才、留住人才的完整生醫創新生態系，也已越來越清晰。

中央研究院院長廖俊智則表示，中研院自2010年起承接國家生技園區的開發計畫，歷經李遠哲及翁啟惠兩位前院長的構思協助與規劃，起初園區建置時曾引發環保團體關切，經過雙方多次理性溝通，佔地25公頃的園區僅縮小開發3公頃，「如今這裡是一個綠意盎然的園區，代表經濟發展跟環境生態保護，兩者可以兼顧」。

根據國家生技研究園區網站介紹，該園區以任務導向研發為主，並以轉譯醫學及生技製藥為發展主力，盼建立學術研究發展與產業研發走廊。此外也設置創服育成中心，便於讓進駐廠商育成早期研發成果。