內政部：台灣已成全球綠建築密度最高的國家！

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)由內政部主辦的「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」今(15)日在台北盛大開幕,並邀請到來自全球近20個國家、逾200名專業人士出席交流,希望世界看到台灣近年來在綠建築領域的發展成果,並與國際社會經驗交流。

內政部政務次長花敬群表示,台灣建立的綠建築評估系統是亞洲第1個、 全球第4個上路的評估系統, 更是唯一獨立發展且適合應用於環亞熱帶建築的評估系統, 受理評定迄今(2018)年9月底已有7,375件申請案通過認證 ,我國已成為全球綠建築密度最高的國家。

內政部表示,這次會議已列入國際永續建築環境系列會議(International Sustainable Built Environment Conference Series,SBE),也得到國際永續建築環境倡議組織(iiSBE)、國際建築研究聯盟(CIB)以及世界綠建築協會(World Green Building Council,WGBC)等國際組織之支持與協辦,更邀請到國立台灣科技大學校長廖慶榮、國際永續建築環境倡議組織(International Initiative for a Sustainable Built Environment, iiSBE)執行長Nils Larsson,及國際建築研究聯盟(International Council for Research and Innovation in Building and Construction, CIB)高級顧問Wim Bakens等貴賓出席本研討會。

這次的國際研討會邀請到來自來美國、加拿大、英國、德國、新加坡、日本的6位國際知名學者來台發表專題演講,針對氣候變遷調適、綠建築政策、永續性評估等宏觀議題提出前瞻性的策略,亦從建築物溫室氣體減量、建築開口控制、碳中和及水資源利用等面向提出全球發展趨勢與創新技術發展,另為分享我國綠建築的成功發展經驗。

為了讓豐富研討會主題,內政部也邀請知名企業如台積電、台達電、日月光等國際大廠、國內具代表性之優良綠建築設計者,介紹其卓越之綠建築設計案例,以及分享環亞熱帶綠建築的設計巧思,從台灣工業界對於綠廠房的高度重視到優良綠建築的部分,分別在二個場次中和與會貴賓分享經驗。

▲內政部次長花敬群(右4)與國內外貴賓合影。(照片由內政部提供)

▲「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」大合照。(照片由內政部提供)