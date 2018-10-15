內政部：台灣已成全球綠建築密度最高的國家！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由內政部主辦的「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」今(15)日在台北盛大開幕，並邀請到來自全球近20個國家、逾200名專業人士出席交流，希望世界看到台灣近年來在綠建築領域的發展成果，並與國際社會經驗交流。

內政部政務次長花敬群表示，台灣建立的綠建築評估系統是亞洲第1個、 全球第4個上路的評估系統， 更是唯一獨立發展且適合應用於環亞熱帶建築的評估系統， 受理評定迄今(2018)年9月底已有7,375件申請案通過認證 ，我國已成為全球綠建築密度最高的國家。

內政部表示，這次會議已列入國際永續建築環境系列會議（International Sustainable Built Environment Conference Series,SBE），也得到國際永續建築環境倡議組織（iiSBE）、國際建築研究聯盟（CIB）以及世界綠建築協會（World Green Building Council,WGBC）等國際組織之支持與協辦，更邀請到國立台灣科技大學校長廖慶榮、國際永續建築環境倡議組織(International Initiative for a Sustainable Built Environment, iiSBE)執行長Nils Larsson，及國際建築研究聯盟（International Council for Research and Innovation in Building and Construction, CIB）高級顧問Wim Bakens等貴賓出席本研討會。

這次的國際研討會邀請到來自來美國、加拿大、英國、德國、新加坡、日本的6位國際知名學者來台發表專題演講，針對氣候變遷調適、綠建築政策、永續性評估等宏觀議題提出前瞻性的策略，亦從建築物溫室氣體減量、建築開口控制、碳中和及水資源利用等面向提出全球發展趨勢與創新技術發展，另為分享我國綠建築的成功發展經驗。

為了讓豐富研討會主題，內政部也邀請知名企業如台積電、台達電、日月光等國際大廠、國內具代表性之優良綠建築設計者，介紹其卓越之綠建築設計案例，以及分享環亞熱帶綠建築的設計巧思，從台灣工業界對於綠廠房的高度重視到優良綠建築的部分，分別在二個場次中和與會貴賓分享經驗。

▲內政部次長花敬群(右4)與國內外貴賓合影。(照片由內政部提供)

▲「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」大合照。(照片由內政部提供)