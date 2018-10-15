南非前總統戴克拉克訪人權館　鼓勵受難者說出真相

（臺灣英文新聞／藝文組 臺北報導）諾貝爾和平獎得主及南非前總統戴克拉克日前訪臺，並參訪國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，他鼓勵受難者將自己的故事說出來，讓更多人認識歷史真相，才有可能促進社會的和解。

戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）過去致力推動族群和解，11日在人權館館長陳俊宏及政治受難者陳欽生等人的陪同下，參訪戒嚴時期曾是關押審訊政治犯的人權館景美園區。戴克拉克表示，許多國家推動轉型正義時，都必然出現各種雜音，「面對紛擾的歷史錯誤，唯有真誠地推動大和解，國家才能真正的邁步向前行。」

戴克拉克也表示，他參觀景美看守所時有似曾相識的感覺，每個地方的監獄都很類似，但在景美園區聽到的受難者故事，卻和南非受難者的遭遇大相逕庭，因此他鼓勵要有更多受難者願意把自己的故事真相說出來，才會有更多人認識歷史真相，進而促進整個國家社會的大和解。

提及過去在南非推動族群和解，戴克拉克表示，起初也面臨黑人與白人種族間的強烈衝突，後來花了很長時間讓對立的雙方彼此磨合，「找到共同目標，用彼此都能接受的方法細心處理，終於建立互信促成真正的和解。」

文化部表示，戴克拉克當日仔細參觀了景美園區內的軍事法庭及仁愛樓看守所等歷史現場，了解當年臺灣白色恐怖迫害人權的相關梗概，以及臺灣當前推動轉型正義、還原白色恐怖真相的努力過程。

戴克拉克也與政治受難者陳欽生會面。1971年因為涉入臺南美國新聞處爆炸案，而被羅織罪狀關押在景美看守所接受審判的陳欽生，回憶自己長達一年半被獨自關押的痛苦歷程，也讓戴克拉克聽聞直呼「不可思議」。