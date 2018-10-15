公費流感疫苗開打首日 台北市宣布再加碼

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）2018年公費流感疫苗開打首日，台北市政府由醫師市長柯文哲及衛生局黃世傑局長至市立聯合醫院仁愛院區，帶頭接種流感疫苗。提醒民眾天氣轉換，即將進入流感流行期，符合接種對象的市民，請踴躍至台北市合約院所接種。

衛生局黃世傑局長表示，2015年到2017年間流感併發重症者中，90%以上未接種流感疫苗，且流感併發重症死亡者中87%以上未接種流感疫苗，顯見接種疫苗仍是避免得到流感併發重症的最佳方法。

流感疫苗完成接種後至少2週產生保護力，因此呼籲符合接種資格的市民請儘速接種，才能安心過冬，北市政府亦同步提供65至74歲市民加碼接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局提醒設籍北市尚未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長輩多加利用，也可以併流感疫苗一起接種，得到雙重保護力。

今年公費流感疫苗含有2價A型與1價B型之病毒株接種對象包含：滿6個月至國小入學前幼兒、國小至高中(職)及五專1-3年級學生、50歲以上成人(民國57年(含)以前出生者)、高風險慢性病患、罕見疾病患、重大傷病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構對象、醫事及衛生防疫人員及禽畜業及動物防疫人員等。

為擴大照護高頻率接觸民眾者，台北市政府加碼自籌經費，提供「台北市高中職以下非公費對象的教職員工」、「台北市居家式托育人員」及「台北市政府第一線櫃檯人員及身心障礙員工」接種流感疫苗，營造更完整的群體免疫。