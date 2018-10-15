華盛頓時報：中共更改「一帶一路」英文稱呼的背後緣由

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國保守派政治新聞網站《華盛頓時報（The Washington Times）》近日報導，指美國五角大廈正努力不讓中國金額上兆的「一帶一路」基建投資計畫得逞，不讓中國霸權坐大。

報導指出，北京近年不斷透過該計劃企圖擴大全球影響力與海外軍力的投射。不只一帶一路，還有在美國及甚它海外大學院校內設立的孔子學院，也被認為是中國企圖在民主國家發揮影響力的手段之一。

報導也提到中國也意識「一帶一路」一詞帶給外界的威脅感受，去年將其英文譯名統一由「One Belt, One Road Initiative」更改成「The Belt and Road Initiative」，避免國際社會過度專注「One」這個詞，聯想中國要去取代美國唯一的霸權地位。倡議的中文名稱則不變，旨在通過五條線路連結亞洲、歐洲和非洲。

報導引用美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）上月在一論壇上的談話，指中國軍隊是「一帶一路」計畫的關鍵角色，是掠奪性經濟策略的重要支柱，軍經兩者相甫相成，中國利用經濟發展的工具，遂行其政治目的。

在此認知下，美國五角大廈不想讓中國「一帶一路」基建投資計畫得逞，不讓中國霸權坐大，因此日前在一會議上，出席的政府單位主管被要求不要幫中國「粉飾太平」，不用特別使用北京官方新稱呼「The Belt and Road Initiative」，以免為其意識型態做國際宣傳之嫌。