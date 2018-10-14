【萬中選一】台灣藝人轉型成功　郭彥甫畫作登羅浮宮展出

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）藝人郭彥甫先前捨棄大約500萬年薪的主持和活動收入，租下60坪的工作室專心作畫，如今努力有了成果。他以行李箱為概念的畫作，從數萬幅作品中脫穎而出，19日起將在羅浮宮展出。

郭彥甫這次雖因工作無法親眼看見作品展出，但他收到消息仍相當感動，直呼：「感謝上天。」

圖片來源: 郭彥甫臉書

同是藝人的好友羅志祥昨(13)日也在臉書po文，轉發展出訊息，替他開心。

我的好兄弟彥甫他的努力終於被世界看到了...... 從被質疑跟否定 他不斷的去往心裡層面的角度畫出他自己想表達的訊息 這幾年他做了很多 到處辦展演講當評審不斷的不斷的要去證明自己 現在～他的作品要在法國羅浮宮裡的卡爾塞廳展覽了 天啊 這是ㄧ件大事耶 我真的替他感到超級開心的 這份驕傲跟喜悅 我ㄧ定要跟大家分享 也希望我的好兄弟彥甫 在未來可以成為ㄧ名世界級的畫家 加油 彥甫

今(14)日晚間大約8點左右， 郭彥甫本人看到眾多媒體關於他的新聞報導，在臉書po文，謙虛地回應表示

真的很慚愧！都是羅浮宮的新聞！我真不是什麼之光！我只是個很簡單愛畫畫的小子而已！

蘋果引述郭彥甫受訪時提到中選原因，郭彥甫說：「策展人覺得我的概念很酷很新，沒有人做過類似的東西。」他花了兩年多完成這些作品，至於靈感來源，郭彥甫指出：「因為我以前主持外景，常在機場看到很多人性面，就用行李箱的概念呈現。」