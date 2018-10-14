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梵蒂岡封聖大典前會晤　教宗請陳建仁副總統代問候蔡總統

陳副總統也代表蔡總統邀請教宗來台訪問，並贈送教宗禮物。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/10/14 22:47

副總統陳建仁（前右2）14日出席保祿六世封聖大典之 前，晉見教宗方濟各。中央社

副總統陳建仁夫婦14日上午出席前教宗保祿六世封聖大典。中央社

更新時間: 2018/10/14 22:46   發稿時間: 2018/10/14 20:22

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）副總統陳建仁夫婦當地時間今(14)日上午參加前教宗保祿六世的封聖大典，會前他先晉見教宗。教宗方濟各主動向陳建仁表示，請他代向蔡英文總統問好，也表示他會為台灣祈禱。

左2為教宗方濟各 (圖片來源: 美聯社)

圖片來源: 美聯社

圖片來源: 美聯社

陳副總統也代表蔡總統邀請教宗來台訪問，並贈送教宗禮物。出身耶穌會的教宗，看到耶穌會賴甘霖（Andres Diaz de Rabago）神父簽名的紀錄片，表示他知道耶穌會在台灣做得很好，大家也都知道。最後教宗再次向陳副總統表達代向蔡總統問候之意。

陳副總統進場前，巧遇友邦宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado），雙方親切寒暄合影(如下圖)。

副總統陳建仁入席時，向友邦宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado）（右2）寒暄致意。中央社

14日封聖的兩位分別是薩爾瓦多大主教奧斯卡羅梅洛（Oscar Romero，左方肖像），以及大刀闊斧改革教會的前教宗保祿六世（Pope Paul VI，右方肖像） 美聯社

中央社報導，封聖大典彌撒當地時間上午約10時開始，預計兩個半小時後也就是當地12時30分結束，彌撒程序一開始是進堂儀式、聖道禮儀、聖祭禮儀，隨後教宗致詞，大會介紹此次封聖的聖人生平事蹟，之後進行感恩經與領聖體儀式。

今天接受封聖的包括為窮苦民眾發聲的薩爾瓦多大主教奧斯卡．羅梅洛（Oscar Romero），及大刀闊斧改革教會的前教宗保祿六世（Pope Paul VI）。

圖片來源: 美聯社
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