在婚禮上勇敢秀出傷疤的新娘：英國尤吉妮公主

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世28歲的孫女尤吉妮公主，當地時間12日與酒商男友在溫莎城堡完婚。王室昨(13)日深夜公開4張照片，包括她和女王以及與英國王室多位花童的大合照，相當吸睛。

尤吉妮公主（Princess Eugenie）是女王第3個孩子：安德魯王子（Prince Andrew）與前妻莎拉佛格森（Sarah Ferguson）所生的二女兒，王位繼承順位排第9。

上週五(12日)她與32歲的布魯克斯班克（Jack Brooksbank）在溫莎城堡完婚。邀請大約800位賓客出席。

尤吉尼公主在婚禮上穿著一襲露背婚紗，勇敢露出12歲時因為脊椎側彎開刀的傷疤。根據英國媒體報導，尤吉妮公主還邀請當年幫她開刀的醫師們到溫莎堡參加婚禮，向他們致敬。正是因為他們，尤吉妮公主現在才能挺直背脊，順利踏上紅毯的那一端。

圖片來源: 美聯社

另外，英國王室官方臉書昨公布4張婚禮照片，這些照片是由攝影師艾力克斯布拉瑪爾（Alex Bramall）掌鏡。

照片中包括一張家族大合照，除了英國女王伊麗莎白二世、菲立普親王、尤吉尼公主的姊姊碧翠絲公主、父母親，還有男方父母與弟弟。

另一張是這對新人坐在馬車裡親吻的黑白照片。還有一張新人和王室花童們的大合照，最引人注目的是笑得露出一口白牙的喬治小王子，還有身旁拿著花束、像小淑女般的夏綠蒂公主。